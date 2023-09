Prognóza ministerstva financií je podľa rozpočtovej rady extrémne konzervatívna

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nepovažuje ministerstvom načrtnutý scenár za reálny.

BRATISLAVA. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) hodnotí aktuálnu prognózu ministerstva financií, ktorú rezort predstavil vo štvrtok, ako extrémne konzervatívnu. Kým ministerstvo v prípade vyrovnaného rozpočtu v budúcom roku predpokladá prepad slovenskej ekonomiky o 6,4 percenta, RRZ len o 2,9 percenta. Zároveň takýto scenár nepovažuje za reálny.

Rozpočtová rada predstavila minulý týždeň vlastnú prognózu, ktorá podľa nej predstavuje odhad najpravdepodobnejšieho vývoja slovenskej ekonomiky.

"S vyrovnaným rozpočtom sa v nej neuvažuje, nakoľko schválenie takéhoto rozpočtu s výrazne negatívnymi dopadmi na ekonomiku považujeme za nepravdepodobné," zdôraznila RRZ.

Rast ekonomiky odhaduje v rokoch 2023 a 2024 mierne nad jedným percentom a v ďalších rokoch očakáva jeho zrýchlenie približne k úrovni troch percent.

Alternatívna prognóza

Zároveň však vypracovala aj alternatívnu prognózu s predpokladom vyrovnaného rozpočtu, a to na zhodnotenie odhadov ministerstva financií.

"Alternatívna prognóza RRZ očakáva pri náhlej implementácii vyrovnaného rozpočtu prepad ekonomiky v roku 2024 o 2,9 percenta. V dôsledku negatívneho dopytového impulzu sa v danom roku prepadávajú všetky zložky domáceho dopytu, zatiaľ čo export naďalej rastie pri predpoklade zotavujúceho sa zahraničného dopytu," priblížila rada.

Zamestnanosť by sa v takomto scenári prepadla vo verejnej správe a zároveň v odvetviach naviazaných na domáci dopyt, celkovo v budúcom roku o 45-tisíc osôb. Ekonomika by sa pritom dostala do stavu podchladenia s výkonnosťou 3,9 percenta pod svojím potenciálom, čo by stlačilo infláciu k nule od roku 2025.

Mzdy by rástli približne o tri percentuálne body (p. b.) pomalšie ako v hlavnom scenári Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

"Napriek tomu, že tento prepad by bol veľmi závažný, prognóza ministerstva financií je výrazne pesimistickejšia. Jedným z dôvodov je silný prepad zamestnanosti vo verejnom sektore až takmer o 30 percent, resp. viac ako 100-tisíc osôb. To môže mať zásadnejší negatívny dopad na ekonomiku, ako predpokladá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť," vysvetlila fiškálna rada.

Zároveň upozornila, že všetky požadované úspory vedúce k vyrovnanému rozpočtu boli rezortom financií modelované iba v položkách investícii a konečnej spotreby verejnej správy, ktoré priamo ovplyvňujú hrubý domáci produkt (HDP). V tejto forme by však boli podľa rozpočtovej rady len ťažko realizovateľné.

Ministerstvo vychádza z vyššieho deficitu

Rozpočtová rada predpokladá rovnomernejšie rozloženie konsolidácie aj do daňových príjmov a transferov, pričom domácnosti by časť nákladov znášali znížením miery úspor. Ministerstvo navyše počíta konsolidáciu verejných financií z vyššieho predpokladaného východiskového deficitu na úrovni 7 percent HDP.

Makroekonomické základne, z ktorých sa odvodzujú daňové príjmy a verejné výdavky citlivé na vývoj ekonomiky, sú v prípade ministerstva financií podstatne nižšie ako v odhade Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

"Rozdiel v salde verejnej správy, ktorý by vznikal len z dôvodu týchto odlišných základní, je v priemere až 1,6 miliardy ročne. Takýto rozdiel hodnotíme ako zásadný a makroekonomickú prognózu IFP preto hodnotíme ako extrémne konzervatívnu," dodala vo svojom hodnotení rozpočtová rada.