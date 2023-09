Americká centrálna banka možno už skončila so zvyšovaním úrokových sadzieb

Inflačné tlaky sa totiž znižujú a tempo rastu cien spomaľuje smerom k dvojpercentnému cieľu banky.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

NEW YORK. Americká centrálna banka (Fed) možno už skončila so sprísňovaním menovej politiky, uviedol šéf newyorského Fedu John Williams. Inflačné tlaky sa totiž znižujú a tempo rastu cien spomaľuje smerom k dvojpercentnému cieľu banky.

"Môj súčasný odhad je, že naša kľúčová sadzba sa nachádza na vrchole alebo blízko vrcholu," uviedol Williams. "Očakávam, že na úplné obnovenie rovnováhy dopytu a ponuky a návrat inflácie na želanú úroveň budeme musieť ešte nejaký čas udržiavať reštriktívne nastavenie menovej politiky."

Williams však zdôraznil, že aj keď je neistota týkajúca sa budúcnosti stále vysoká, rozhodnutia Fedu budú vychádzať z aktuálnych údajov z ekonomiky a vždy sa budú riadiť cieľmi banky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Inflácia v eurozóne medziročne výrazne klesla, je najnižšia za dva roky Čítajte

Menový výbor Fed minulý týždeň ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 22-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %. Signalizoval však, že do konca roka zrejme ešte raz sprísni menovú politiku. Na budúci rok potom počíta s dvomi zníženiami, čo je o polovicu menej, než signalizoval v júni. To by znamenalo, že hlavná sadzba by sa na konci roka 2024 mala nachádzať na úrovni okolo 5,1 %.

FOMC od marca 2022, keď spustil aktuálny cyklus sprísňovania s cieľom utlmiť infláciu, zvýšil úrokové sadzby jedenásťkrát a celkovo o 525 bázických bodov. FOMC však v posledných mesiacoch výrazne spomalil tempo zvyšovania sadzieb, keďže vplyv agresívneho sprísnenia menovej politiky sa už začal prejavovať v ekonomike.