Roky doťahovania sa skončili. Pokračovanie River Parku dostalo zelenú

Cresco Real Estate je blízko k výstavbe na nábreží Dunaja.

Ak by sme zostavili zoznam očakávaných bratislavských projektov, pokračovanie komplexu River Park by v ňom bolo vysoko. Na projekt v centre Bratislavy sa čaká dlhé roky. Môžu za to dlhé povoľovania aj ťahanice.

Časť, ktorú pripravuje developer Cresco Real Estate, od úradov dostala územné rozhodnutie. Projekt je tak už len krok od toho, aby sa mohlo začať stavať.

Dlhoročný boj

Aj keď od veľkej realitnej krízy ubehlo už štrnásť rokov, stále sa na trhu nájdu projekty, ktoré boli predstavené pred ňou a doteraz neboli zrealizované. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj pokračovanie výstavby pri nábreží Dunaja.

Médiá túto časť zvyčajne označujú aj River Park 2, najmä developer J&T Real Estate je však na takéto pomenovanie háklivý. Na známy projekt totiž nadviaže až dvojica samostatných projektov. Kým jeden bude realizovať developerská odnož známej finančnej skupiny, druhú časť vystavia Cresco Real Estate.