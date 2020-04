V pozadí ministra dopravy vidieť viacero podnikateľských skupín

Nový šéf úradu ministerstva pracoval na školstve, kde ho prijímal Pellegrini.

Nové ministerstvo dopravy sa zatiaľ zviditeľnilo najmä nečakaným odchodom Jána Marosza (OĽaNO) z postu štátneho tajomníka. Pozreli sme sa preto v Nadácii bližšie, kto vlastne bude šéfovať tomuto kľúčovému rezortu, ktorý získalo hnutie Sme rodina.

S kým robil biznis nový minister Andrej Doležal, akí veľkopodnikatelia sa za ním vynárajú. A ako sa s výhradou o konflikte záujmov z minulosti vysporiadava nový šéf úradu ministerstva, ktorý rozbiehal sporný projekt Edunet_SK.

Čerstvý minister Andrej Doležal pôsobil podľa Obchodného registra doteraz v biznise poskromnejšie. A najmä v súvislosti s jeho predošlými aktivitami v televízii. No vo firme Comalex Consult od jej začiatku doteraz. Ide o spoločnosť z oblasti poradenských služieb, v ktorej sa jej za posledné roky kontinuálne darí.

Na firme je najzaujímavejšia spoločníčka a spolukonateľka ministra. Ako Nadácii sám potvrdil, ide o jeho švagrinú. Tá zároveň figurovala či figuruje na kontrolných postoch vo firmách spájaných s impériom okolo Jána Sabola.

Napríklad v akciovke Budiš šéfuje dozornej rade. V minulosti viedla napríklad kontrolný orgán v Poľnohospodárskom družstve Orechová Potôň, v ktorom figuruje aj dcéra vplyvného podnikateľa na južnom Slovensku Oszkára Világiho.

,,Ešte pred nástupom do funkcie ministra som sa vzdal konateľstva vo firme a svoj podiel som predal,” reagoval minister. Kto jeho podiel získal, zatiaľ z Obchodného registra viditeľné nie je, keďže zmena sa do neho ešte len premietne.

Rovnaký osud – predaj firemného podielu - stihol aj čerstvo založenú eseročku Cleveria. Doležal ako jediný vlastník a konateľ ju založil pritom len začiatkom februára tohto roka, teda pár týždňov pred parlamentnými voľbami.

V predmete činnosti má aj nákladnú dopravu či prenájom motorových vozidiel. No keďže ju nový minister predal, otázky na prípadný konflikt záujmov zmizli.

Viacero ministerstiev

Verejne zaujímavejšiu minulosť má nový šéf úradu na ministerstve dopravy Martin Janáček. Prichádza z ministerstva kultúry, kde mal na starosti digitalizáciu kultúrneho dedičstva. ,,Konkrétne išlo o podporu a procesovanie aktivít pre zachovanie reštaurátorských a digitalizačných pracovísk,“ spresnil nový šéf úradu.

Známejšie je jeho dávnejšie pôsobenie na ministerstve školstva. Tam prišiel v polovici roka 2014 z komerčnej firmy Slovak Telekom. Práve tá bola dodávateľom projektu Infovek pre ministerstvo školstva a Janáček za komerčnú firmu na projekte participoval.

Po jeho presune na ministerstvo školstva, kde sa rýchlo stal šéfom sekcie informatiky, sa podľa Jána Suchala zo Slovensko.digital podpisovali dodatky a predĺžovala celá zmluva na Infovek 2, čím bol podľa Suchala Janáček minimálne v konflikte záujmov.

Za tento projekt mimochodom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ministerstvu školstva už uložil dve pokuty. Jednak za to, že projekt bol uzatvorený v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní ako aj za to, že ho ministerstvo už dávno malo skončiť.

Internet do škôl

Následne pod Janáčkovým vedením ministerstvo školstva rozbiehalo projekt Edunet_Sk, ohľadom ktorého tiež rozhodoval ÚVO a padli okolo neho aj viaceré žaloby. Výhrady voči Edunetu mali aj odborníci. ,,Projekt bol technologicky nastavený zle, už pred rokmi sa dal urobiť inou technológiou, ktorá bola oveľa vhodnejšia,“ opisuje Suchal.

Ministerstvo trvalo na celonárodnom dodávateľovi a aj na tom, že musí existovať spoločná infraštruktúra pre všetky, aj staršie projekty. To podľa Suchala zvýhodňovalo jednak predošlého dodávateľa Infoveku, ale celkovo veľkých dodávateľov. Malí lokálni hráči nemali šancu uspieť.

Janáček si za projektom stojí. ,,Na projekte Edunet_sk som sa podieľal s tímom kolegov za technickú časť. Aj s odstupom času ho hodnotím ako technicky zodpovedne nastavené riešenie.“

Šéf ÚVO Miroslav Hlivák v minulosti verejne kritizoval projekt Edunet_SK a žiadal prehodnotiť víťaza napriek tomu, že Rada ÚVO na projekte vážne chyby nenašla a potvrdila ho. (zdroj: Michal Ivan)

Na otázku ku konfliktu záujmov vzhľadom na predošlé pôsobenie v Slovak Telekome a neskoršie podpísanie dodatkov práve k zmluvám s touto firmou Janáček pre Nadáciu uviedol že ,,v spoločnosti Slovak Telekom som nikdy nepôsobil v manažmente ani v predstavenstve. Nikdy som nemal žiaden vplyv na rozhodovanie v spoločnosti Slovak Telekom.”

Janáček sa šéfom informatiky na školstve stal ešte v čase, keď rezort viedol Peter Pellegrini zo Smeru. Na otázku, aký je jeho vzťah s bývalým premiérom a v súčasnosti opozičnou stranou Smer uviedol, že nikdy nepôsobil a nepôsobí na žiadnom poste v slovenskej politike.

Príchod za Pellegriniho

,,S pánom Pellegrinim som mal korektný pracovný vzťah, rovnako ako s ďalšími nadriadenými počas mojej pracovnej kariéry. Pod jeho vedením som pôsobil na ministerstve školstva cca päť mesiacov. Nebol som a nie som členom žiadnej politickej strany. Od akejkoľvek politickej strany si udržiavam profesionálny odstup.”

Na školstve pôsobil aj za ministra Juraja Draxlera (Smer) a Petra Plavčana (SNS), odišiel krátko po príchode ministerky Martiny Lubyovej, tiež za SNS. Odmieta ale, že by to súviselo s rastúcou kritikou Edunet_SK.

,,Odchádzal som v čase, keď všetky závery Úradu pre verejne obstarávanie potvrdzovali správnosť súťaže. Odchádzal som po vzájomnej dohode s novovymenovanou pani ministerkou.“

Po náhlom odchode Jána Marosza z postu štátneho tajomníka má ministerstvo dopravy dočasne len jednu štátnu tajomníčku. Nadácia už minulý týždeň informovala, že Katarína Bruncková do svojho nástupu na ministerstvo poskytovala právne služby svojej kancelárie aj napríklad Správe štátnych hmotných rezerv.

V minulosti pracovala aj pre firmu Avocat známu z nástenkového tendra.