Historička architektúry: Čo sa deje v Tatrách, to by si v Alpách nedovolili

Na Vysoké Tatry sa už desaťročia hľadí ako na národný skvost. Pomohli tomu aj predchádzajúce generácie, ktoré v nich zanechali neraz originálnu architektonickú stopu. Určite to však neplatí o období po roku 1989.

„Po dvoch historických skúsenostiach, ktoré v Tatrách zanechali doslova skanzen dobovej architektúry, dnes sledujeme len pribúdanie architektonicky bezvýznamných stavieb obrovských kapacít a objemov,“ konštatuje v rozhovore pre INDEX teoretička a historička architektúry Henrieta Moravčíková.

Aký máte vzťah k Vysokým Tatrám?

Mám k nim osobný, súkromný vzťah a potom profesionálny. Oba sa už dlho prelínajú. Celú kariéru som s Tatrami nejakým spôsobom konfrontovaná. Robili sme tam výskumy, zaoberali sa vývojom tamojšej architektúry, ale trávila som tam aj voľný čas na lyžovačke či turistike.

Keď sa ako teoretička architektúry prechádzate po tatranských osadách, čo cítite?

Chcete počuť pravdu?

Určite.

Cítim hnev a pocit absolútnej beznádeje z toho, že sme po roku 1989 úplne zlyhali v riadení výstavby v týchto mikroveľhorách.

Vráťme sa na začiatok. Keď človek v období medzi svetovými vojnami navštívil Tatry, čo videl?

Nechcela by som sa dostať do polohy nostalgického spomínania na začiatok storočia. Fakt je, že medzivojnové obdobie sa podpísalo pod urbanizáciu tohto územia a podpísalo sa pomerne násilným spôsobom. Určite to tak vnímali miestni obyvatelia, ale aj športovci, ktorí v Tatrách pravidelne športovali. Zásahy boli veľmi výrazné.

Začali vznikať veľké sanatóriá, ktoré sa s predchádzajúcou výstavbou nedali porovnať. Ako príklad uvediem Vyšné Hágy. Išlo o bezprecedentné objemy, ktoré do istej miery determinovali, čo sa dialo v Tatrách v ďalšom období.

V tridsiatych rokoch minulého storočia pribudli štátne, ale aj súkromné sanatóriá. Tuberkulóza bola v tom čase veľkou témou, a tak nikto neváhal, či sa má investovať do výstavby Vyšných Hágov. Dialo sa to v celej Európe.

Mali tieto objekty architektonickú hodnotu?