Ako do Chorvátska: Čo obnáša cesta autom, vlakom a lietadlom?

V krajine je menej turistov.

7. aug 2020 o 12:13 Tatiana Kapitánová

Pandémia spôsobila, že dovolenkových destinácií, kam sa dá cestovať bez väčších komplikácií, je výrazne menej ako po minulé roky. Dovolenkári, ktorí sa rozhodli oddychovať pri mori, si preto volia najmä bezpečné alternatívy, ktoré poznajú.

Chorvátsko patrí tento rok medzi top destinácie slovenských turistov, na čo reagujú aj dopravcovia. Možností, ako sa dostať na chorvátske pobrežie, je viacero.

Autom

Do Chorvátska možno autom cestovať bez obmedzení. Pri vstupe si však úrady pýtajú údaje o mieste pobytu, číslo mobilného telefónu a e-mailovú adresu dovolenkárov pre prípad, že by sa s nimi museli z epidemiologických dôvodov skontaktovať.

Chorvátsko preto odporúča pred cestou vyplniť tieto informácie cez online formulár na chorvátskej stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je dostupný aj v slovenčine. Cestujúci následne získa potvrdenie o oznámení, ktoré by mal umiestniť na prednom skle vozidla. Zjednoduší a zrýchli sa tak jeho prechod cez hranice.

Pri vstupe sa dovolenkári nemusia preukázať negatívnym testom na Covid-19. Počas pobytu však musia dodržiavať pokyny chorvátskeho Úradu verejného zdravia, ktoré dostanú na hraničnom priechode alebo pri online registrácii do e-mailovej schránky.

Prejazd do Chorvátska cez Rakúsko, Slovinsko a Maďarsko je bez obmedzení.Cestujúci, ktorí prídu do Chorvátska z Bosny a Hercegoviny, Kosova, Srbska a Severného Macedónska, musia ísť do povinnej domácej 14-dňovej karantény, a to bez ohľadu na to, aké majú štátne občianstvo. Opatrenie sa netýka tých, ktorí cez krajinu iba prechádzajú.

Slovenských dovolenkárov čaká voľný prechod cez hranice aj pri návrate domov. Nemusia sa preukázať negatívnym testom ani absolvovať karanténu. Avšak pri návrate cez Slovinsko je potrebné ho prejsť v priebehu 12 hodín. Počas tranzitu sú povolené len nevyhnutné zastávky, napríklad na čerpacej stanici*.

Vlakom