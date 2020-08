Kmotríkov manažér o národnom štadióne: Vyčítajú nám chyby štátu (rozhovor)

Predseda predstavenstva spoločnosti Grafobal Group development PAVEL KOMORNÍK v rozhovore pre INDEX reaguje na kritiku predsedu vlády Igora Matoviča a vicepremiéra Štefana Holého v súvislosti s dotáciou na Národný futbalový štadión. „To, čo som si zatiaľ z nej prečítal, sú veci, kde vyčíta nejaké pochybenie na strane štátu. Ja mám byť zodpovedný za to, ako postupuje štát?“ reaguje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vysvetľuje aj to, ako sa on a jeho manželka, úradníčka na ministerstve školstva, dostali k bytom na štadióne, ale tiež to, ako vníma, že hlavné mesto vzalo povolenia pre projekt Green Park v Petržalke. „Mám problém s tým, keď sa nový systém uplatňuje spätne. Sú projekty, ktorým pred dvoma rokmi nikto nič nevyčítal a zrazu áno.“

Dodáva, že iba postupne sa darí meniť spoločenské vnímanie skupiny Grafobal, ktorá patrí Ivanovi Kmotríkovi. „Zle a málo sme komunikovali s verejnosťou a novinármi, výsledkom je skreslený a zlý obraz firmy.“

V rozhovore sa dozviete: koľko dlhujú stavebnej firme Strabag za výstavbu štadióna a ako si stavbári tieto peniaze vymáhajú,

prečo nesúhlasí s kritikou Igora Matoviča a Štefana Holého,

kedy a prečo vypadla z projektu NFŠ podmienka, aby tam reprezentácia hrala zadarmo,

prečo sa Slovan prihlásil do tendra na prevádzku štadiónu, keď to oni sami považujú za nevýhodný biznis,

prečo nepovažuje za podozrivé, že si jeho manželka kúpila byt v projekte Grafobalu,

či je spravodlivé, že developeri používajú v projektoch trik s nebytovými apartmánmi,

či majú kujúci stále problém získať hypotéku a trvalé bydlisko v takomto apartmáne,

čo plánujú robiť s pozemkom, ktorý získajú od firmy Infra Services v rámci predaja 49-percentného podielu v tejto vodárenskej firme,

ako reagujú obyvatelia, keď s nimi chodia rokovať zástupcovia Grafobalu,

či je pravda, že rozpredávajú projekty.

Matovičova tlačovka

Čo ste si pomysleli pri sledovaní tlačovej konferencie Štefana Holého a Igora Matoviča k Národnému futbalovému štadiónu?

Bol som šokovaný.

Kedy sa vám potom prvýkrát ozvali banky?

Na druhý deň, pýtali sa, čo hovoríme na tú tlačovku. Komunikujeme s nimi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Polícia začala trestné stíhanie vo veci národného štadióna Čítajte

Aká je teraz pozícia bánk a Grafobalu?

Banky mali k dispozícii všetku zmluvnú dokumentáciu, vrátane dokumentácie o dotácii. Boli preto tiež šokované vyhlásením, že by to malo byť celé protizákonné. Od tlačovky sa reálne nestalo nič.

Ja môžem reagovať iba vtedy, keď mi príde oficiálny list. Podnikatelia sa predsa nemôžu riadiť podľa toho, čo odznie na nejakej tlačovke. Ja mám stále platné zmluvy. Dali sme zanalyzovať to, čo uverejnili na nejakej stránke.

Ale to nie je „nejaká stránka“. Je to oficiálna stránka s materiálmi na rokovanie vlády SR.

Áno. Chcel som tým výrazom zhodnotiť kvalitu toho dokumentu, pretože mám naň predbežnú spätnú väzbu od právnikov. Čakám na finálnu analýzu Holého analýzy.

Navyše, aj oni (vláda, pozn. red.) v tom dokumente uvádzajú, že ešte musia získať nejaké ďalšie informácie. Písomne, aj telefonicky sme im preto ponúkli stretnutie a podklady, povedal som im, nech je tam Markíza, SME, Denník N, je mi to úplne jedno, ale poďme si sadnúť, nech majú všetky relevantné informácie.

Na tlačovke zaznelo, že nielenže štát nezaplatí za štadión doplatok, ale chce naspäť vymáhať poskytnutú 27-miliónovú dotáciu. K tomu už vláda uskutočnila nejaký krok?