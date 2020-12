Je právnik a jazdí na električke: Stresovať sa neoplatí, ľahko dôjde k nehode

Článok pokračuje pod video reklamou

Vladislav Pastucha pracuje ako právnik v poisťovni, ale od detstva túžil po tom, že bude jazdiť na električke. Pred štyrmi rokmi sa rozhodol svoj dávny sen splniť. Spravil si vodičský preukaz na električku a jazdí v bratislavskej MHD.

Hovorí, že vždy bol maniakom do dopravy a vozidlá MHD ho fascinovali. Nejde mu vyslovene o peniaze, ale o pôžitok z jazdy. Na druhej strane, električka váži 48 ton a ovládanie takého kolosu sa spája aj so zodpovednosťou. "Stresovať sa neoplatí. Vtedy veľmi ľahko dôjde k nehode a kamery vás usvedčia," tvrdí 34-ročný Vladislav.

Nad čím vodič električky celý deň premýšľa zamknutý v kabíne?

Prečo vodiči MHD nečakajú dobiehajúcich ľudí?

Ako vodič nájde vo vozovni svoju električku medzi desiatkami iných?

Ako má vodič reagovať na agresivitu cestujúcich?

Na akej linke jazdíte?

Na všetkých. Vodiči električiek sú rozdelení do dvoch vozovní. Z Trnávky jazdia najmä nové električky Škoda, z Krasnian zasa staršie K2, K2S či T6. Je prirodzené, že vodiči by chceli jazdiť na nových električkách, a preto sa raz za čas vymieňajú. V budúcnosti budú mať všetci vodičské oprávnenie na všetky typy električiek a vozovne už nebudú tak striktne oddelené.

Každá električka sa ovláda inak

Ak teda dnes máte vodičský na električku, nemôžete sa posadiť do akejkoľvek?

Na každý typ električky musíte mať vodičské oprávnenie. Jednotlivé typy sú zapísané v jednom doklade – preukaze na vedenie hnacieho dráhového vozidla. Ďalšími dokladmi sú preukaz zamestnanca, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča a doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, takže nosím kopec dokladov. Každá električka sa inak ovláda. Staršie sa ovládajú pedálmi, tie nové sa riadia pákou a najmä počítačom.

Čo to pre vás ako vodiča znamená?

Vladislav Pastucha (34) Vodičom električky je štyri roky. V auguste si urobil vodičský preukaz na autobus a v pláne má urobiť si vodičské oprávnenie aj na trolejbus. V Dopravnom podniku Bratislava pracuje na skrátený pracovný úväzok niekoľko hodín do týždňa. Vyštudoval právo na Trnavskej univerzite v Trnave, titul doktora práv získal na Paneurópskej vysokej škole a momentálne pôsobí ako senior právnik v oblasti poisťovníctva.

Že v novej električke nedokážem spraviť úkony, ktoré viem urobiť v starej. Napríklad plné zrýchlenie. Počítač to nedovolí, električka zrýchľuje plynule.

Pri brzdení sú zasa funkčné asistenčné systémy ako na aute. A nová električka dokáže mazať kolesá, aby v oblúkoch nepískali, dokonca sypať sama piesok na trať.

Na čo je to dobré?

Pieskovanie sa používa, keď je na trati vlhko alebo začína pršať.

Najhoršie je to počas jesene, keď je na trati popadané lístie a vonkajšia teplota od nula do sedem stupňov Celzia. Softvér to vyhodnotí a začne pieskovať. Na najstarších električkách sú takisto pieskovače, ale vodič musí potiahnuť páku, ktorá otvorí zásobník a až potom sa na trať sype piesok.

Stalo sa vám niekedy, že ste dostali šmyk?

Doteraz si pamätám svoje začiatky. Išiel som po Starom moste k Sadu Janka Kráľa, kde je pomerne prudké klesanie. Začal som brzdiť, ale stal sa opak a dostal som šmyk. Váha 48 ton spôsobila, že som začal zrýchľovať.