O jeden byt majú záujem desiati, špekulanti sa už stiahli (rozhovor)

Článok pokračuje pod video reklamou

Hoci v marci sa zdalo, že pandémia nového koronavírusu môže zmeniť trendy na realitnom trhu, nestalo sa tak.

Ceny bývania rastú a Národná banka Slovenska (NBS) poukázala na to, že sa pohybujeme v pásme rizika, na skok od realitnej bubliny.

O situácii na trhu sa INDEX porozprával so spolumajiteľom realitnej kancelárie Herrys Filipom Žoldákom.

V rozhovore sa dočítate aj: Ako sa realitný trh spamätal z prvej vlny pandémie.

Ako sa zmenili kupujúci nehnuteľností.

Či sa byty kupujú stále aj investične.

Aký je záujem o staršie byty či novostaby.

Aký odhaduje vývoj na realitnom trhu.

Či by v súčasnosti odporúčal rodinnému príslušníkovi kupovať byt.

Ako sa s odstupom niekoľkých mesiacov pozeráte na obdobie takzvaného lockdownu, ktorý v marci prišiel prakticky zo dňa na deň?

Bolo to obdobie strachu. Paradoxne, oproti súčasnosti sa vtedajšie čísla (rozšírenia pandémie – pozn. red.) zdajú malé.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Developer: Situácia s bytmi nebola v Bratislave nikdy taká kritická Čítajte

Vo firme sme vtedy začali prijímať opatrenia ešte skôr, ako ich nariaďoval štát. Neskôr sme rešpektovali všetky vydané rozhodnutia. Zatvorili sme pobočky, pracovali sme z domu.

Od polovice marca do polovice apríla sme uzavreli len jednu rezervačnú zmluvu. Bolo to naozaj dramatické obdobie. Aj na jeho základe sme predpokladali veľmi zlý vývoj do budúcnosti. Nakoniec sa ukázalo, že išlo len o odloženú spotrebu.

Museli ste prepúšťať a robiť škrty vo financiách firmy?

Áno. Ten mesiac bol taký strašidelný, že sme požiadali o pomoc a dohodli sa aj s vlastníkom budovy na ústupkoch z nájomného.

Kedy ste si povedali, že to nebude také zlé?

Istý posun sme zaznamenali po dvoch týždňoch karantény, keď sme evidovali zvýšenú návštevnosť nášho webu. Ľudia si uvedomili, že ponuka nebude dramaticky rásť a ceny klesať. Do mesiaca sme začali zaznamenávať nárast dopytu a do dvoch mesiacov sme boli na úrovni dvoch tretín dopytu pri medziročnom porovnaní.

Teraz ste na tom ako?

Lepšie ako minulý rok. Do júla sme zaznamenávali obrovský skok. Pribúdali nové ponuky, rástol aj dopyt. Chcel by som však zdôrazniť, že za to nevďačíme koronakríze. V apríli až júni sme mali reklamnú kampaň, na bilbordoch aj online.

Kampaň ste zrejme objednávali v čase, keď ste o pandémii ešte netušili.