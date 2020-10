Rekonštruovať sa dá s pomocou štátu. Prečo ľudia dotácie nevyužívajú?

Čo hovorí prieskum.

29. sep 2020 o 11:44 Diana Schniererová

Tí, ktorí sa pustia do zveľadenia svojho bývania, si na to zvyčajne najprv našetria. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO - ADOBE STOCK)

Hoci už päť rokov možno využiť napríklad na zateplenie nenávratný príspevok od štátu, požiadať oň plánuje v blízkej budúcnosti len štvrtina majiteľov domov.

Aj tieto závery vyplynuli z prieskumu, ktorý urobila agentúra Focus pre platformu Budovy pre budúcnosť. Vyplýva z neho, že štátnu pomoc pri rekonštrukcii vyžili len tri percentá opýtaných.

Agentúra sa zamerala na majiteľov rodinných domov starších ako desať rokov v troch slovenských krajoch – Žilinskom, Trenčianskom a Trnavskom.

Necelá polovica z viac ako 500 respondentov na začiatku roku 2020 odpovedala, že plánuje nejaký typ obnovy rodinného domu v najbližších dvoch rokoch. Druhá polovica uviedla, že nejaký typ rekonštrukcie zrealizovala v posledných piatich rokoch.

Dotáciu volí štvrtina

Tí, ktorí sa chcú pustiť do zveľaďovania svojho bývania, zväčša počítajú s tým, že ho prefinancujú z vlastných úspor. Takto uvažuje až 78 percent opýtaných. O štátnej dotácii premýšľa 26 percent, 25 percent zrejme zvolí úver zo stavebného sporenia.

Hoci väčšina domov, ktoré stoja na Slovensku, pochádza ešte z obdobia pred rokom 1980, majitelia s príliš veľkými investíciami do rekonštrukcie nepočítajú. Viac ako polovica – 57 percent – plánuje na obnovu použiť do 10-tisíc eur.

Ďalších 14 percent respondentov plánuje vynaložiť 10- až 15-tisíc eur, 15 percent opýtaných odhaduje výdavky na 15- až 20-tisíc eur. Vyššiu sumu chce na obnovu staršieho rodinného domu použiť len sedem percent opýtaných.

Nedostatok informácií

Agentúra zisťovala aj dôvody, pre ktoré ľudia nevyužili štátnu dotáciu pri realizácii obnovy domu. Necelá štvrtina ľudí odpovedala, že o takejto možnosti netušila, približne rovnaký podiel odradil zložitý proces vybavovania príspevku.

Zhruba každý piaty opýtaný sa obával, že by peniaze aj tak nedostal. Každý desiaty majiteľ domu do toho nešiel preto, lebo by musel upravovať projekt renovácie. Asi šiestim percentám ľudí sa zdal príspevok príliš malý.