Hegerov plán obnovy je konečne vonku

Ako sa Slovensko zreformuje za bruselské miliardy.

5. okt 2020 o 8:42 Jozef Tvardzík

Správu aktualizujeme.

Plán obnovy, ktorý dostal pompézny názov Moderné a úspešné Slovensko, je konečne vonku. Nelíši sa od strategického dokumentu, ktorý unikol do médií už pred tromi týždňami.

Jediným rozdielom je lepšia editorská práca, prehľadnejšie tabuľky a “učesanejšia” analýza toho, kam sa má Slovensko za miliardy eur z Bruselu posunúť. Celý je k dispozícii na web stránke ministerstva financií.

Dokument obsahuje osem oblastí, a to fiškálne reformy, zelenú

ekonomiku, trh práce a sociálnu udržateľnosť, vzdelávanie, ďalšou je veda, výskum a inovácie, nasledujú verejné inštitúcie a regulácie a záverečnou oblasťou je digitalizácia.

Vypracovaniu dokumentu mala predchádzať verejná diskusia, premiér Igor Matovič sľuboval reformné leto. Počas júla a augusta sa malo na konferenciách diskutovať o reformách, ktoré by sme mali predložiť do 15. októbra Európskej komisii. Namiesto verejných debát diskutovali za zavretými dverami analytici z Inštitútu finančnej politiky, Útvaru hodnoty za peniaze a ďalší experti.

Problémom je, že Európska komisia počas leta zmenila stratégiu a nebude od nás požadovať len hrubé reformy, ktoré po splnení míľnikov preplatí, ale chce zoznam investičných projektov so zameraním na zelenú ekonomiku a digitalizáciu. Tie sa pritom ešte len majú definovať.

Pätnásty október, ktorý sa dlho považoval za akýsi deadline pre predloženie reformného plánu, je podľa vlády len začiatkom zasielania národných plánov obnovy do Bruselu. Konečný termín je koniec apríla.

Zverejnenie plán obnovy od ministra financií Eduarda Hegera žiadala minulý týždeň na osobnom stretnutí prezidentka Zuzana Čaputová i Národná banka Slovenska. „My sa stále prihovárame za to, aby tento dokument necirkuloval po internete v podobe uniknutého dokumentu, ale aby bol oficiálne zverejnený,“ apeloval guvernér Peter Kažimír.

Čo konkrétne je v reformnom menu:

1. Fiškálne reformy

Tieto reformy riešia tieto problémy: Prvým je starnutie populácie. Dnes na dôchodcu pripadajú štyria pracujúci ľudia, o desať rokov to bude budú už len traja. Druhým problémom je, že súčasný dôchodkový systém umožňuje špekulovať, platiť nízke odvody a získať rovnaký dôchodok. Tretím problémom sú nízke výnosy a zle informovaní sporitelia v druhom pilieri.

V oblasti daní je ekonomická aktivita viac daňovo zaťažená ako ekologické náklady a majetok. Zároveň Slovensko má piatu najhoršiu úspešnosť výberu DPH v EÚ.

Čo treba zmeniť:

Pružnejší odchod do dôchodku so zohľadnením strednej dĺžky života.

Eliminácia špekulácii pri získavaní nároku na minimálny dôchodok.

Transparentné porovnávanie výkonnosti fondov v druhom pilieri voči zahraničiu.

Predvolené investičné stratégie v druhom pilieri.

Pravidelne zasielaný výpis o očakávanej výške dôchodku.

V oblasti daní je v pláne efektívnejšie zdaniť fyzické osoby, ktoré presúvajú zisky do schránok v daňových rajoch. Ďalej zdanenie emisií CO2 pri autách a vyššie dane z negatívnych externalít (takzvaná daň z SUV). Problémom je vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce. Kým tieto dane sa znížia, viac zdaňovať sa budú nehnuteľnosti podľa ich hodnoty.

2. Zelená ekonomika

Táto oblasť reforiem sa snaží riešiť problémy so znečistením životného prostredia a preferovaním MHD pred autom.

Čo treba zmeniť:

120-tisíc domácností kúri starými kotlami na tuhé palivá silno znečisťujúce ovzdušie. Plánuje sa výmena domácich kotlov.

75 percent verejných budov je zastaraných, súkromní majitelia rekonštruujú tiež málo, čo treba zmeniť.

Slovensko recykluje málo odpadu, o 10 percentných bodov menej ako priemer EÚ. Na skládky posielame viac než 50 percent komunálneho odpadu (25 percent v EÚ).

Vypracovanie plánov priorít pre rozvoj cestnej, železničnej a cyklo infraštruktúry a MHD. Modernizácia zákonov, ktoré zabezpečia efektívnejšiu výstavbu a prípravu dopravnej infraštruktúry (napríklad cez novelu stavebného zákona)

3. Trh práce

Táto oblasť rieši tri základné problémy - Nízka zamestnanosť a riziko chudoby ľudí z marginalizovaných komunít. Až 60 percent nezamestnaných je dlhodobo bez práce. Mobilita pracovnej sily výrazne zaostáva za priemerom OECD a ďalším problémom je nízka dostupnosť bývania pre mladých ľudí.

Čo treba zmeniť:

Schválenie stratégie pre integráciu Rómov.

Spustenie podpory poskytovania ranej starostlivosti pre deti do troch rokov.

Zvýšenie kvality a dostupnosti miest v jasliach a detských kútikoch.

Povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájmom. Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2030 a poskytovanie sociálneho bývania v každom krajskom meste.

4. Vzdelávanie

Táto oblasť rieši problémy vysokých škôl a kapacít v materských školách.

Čo treba zmeniť:

Nové kapacity v škôlkach. Právny nárok na škôlku od štyroch rokov od roku 2023. Právny nárok na škôlku od troch rokov od roku 2024.

Zvyšovanie platov učiteľov od roku 2022 na 85 percent priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného človeka.

Rekonštrukcie budov škôl a ich optimalizácia

V prípade vysokých škôl sa hovorí o ich zlučovaní od roku 2024 a inej štruktúre riadenia, ktorá má zvýšiť podiel zahraničných garantov kvality vzdelávania na vysokých školách zo šesť na 15 percent, počet študijných programov klesne o pätinu a aspoň jedna slovenská univerzita sa umiestni medzi TOP 500 univerzitami na svete.

5. Veda, výskum a inovácie

Dokument počíta s nevyhnutným zvýšením verejných zdrojov na výskum a inovácie. Podporovať chce užšiu spoluprácou univerzít a súkromného sektora a stratégiu na prilákanie startupov a výskumníkov zo zahraničia.

Čo treba zmeniť:

Program rýchleho vybavovania povolení pre vysokokvalifikovaných cudzincov. Do roku 2024 sa má podporiť príchod tisíc expertov zo zahraničia.

Podporné schémy na prilákanie a integráciu zahraničných expertov a študentov. Štipendiá na udržanie najlepších maturantov.

Nárast verejných výdavkov na vedu a výskum z 0,4 na 0,6 percent HDP. Pravidelné zvyšovanie verejných výdavkov na vedu a výskum o 0,05 percent HDP ročne.

6. Zdravie

Hlavným cieľom v oblasti zdravotníctva je zníženie odvrátiteľných úmrtí na priemer EÚ do roku 2030 a optimalizovať sieť nemocníc.

Čo treba zmeniť:

Reforma ambulantnej starostlivosti. Slovensko výrazne zaostáva za priemerom EÚ v počte všeobecných lekárov, ktorí pre nedostatok času nadmerne predpisujú vyšetrenia u drahších špecialistov.

Od budúceho roku sa má určiť definícia nároku pacienta a optimálnej siete.

Na Slovensku zároveň pracuje v porovnaní s najvyspelejšími krajinami EÚ menej zdravotných sestier. Zároveň je nepriaznivá aj veková skladba sestier – len 15 percent sestier má menej ako 35 rokov.

Medzi nemocnicami sú veľké rozdiely v kvalite. Budovy nemocníc potrebujú obnovu. Od roku 2022 má byť schválená optimalizovaná sieť nemocníc, investičný plán výstavby a modernizácie nemocníc.

7. Verejné inštitúcie a regulácie

Táto oblasť rieši boj proti korupcii, byrokraciu v podnikateľskom prostredí a reformu verejnej správy.

Čo treba zmeniť:

Šesť legislatívnych úprav na boj proti korupcii: preukazovanie pôvodu majetku, postihovanie nelegálnych príjmov, sfunkčnenie majetkových priznaní verejných funkcionárov, širší okruh zverejňovaných informácií, pravidlá na zvýšenie transparentnosti, nové trestné činy.

Nový obchodný register, stavebný zákon a Zákon o územnom plánovaní. Kontinuálne prehodnocovanie bariér v podnikaní (antibyrokratické balíčky, pravidlo jedna legislatíva dnu, dve von).

Novela zákona o verejnom obstarávaní, dobudovanie analytických a implementačných jednotiek, prehodnotenie platov vo verejnej správe a posilnenie Úradu pre verejné obstrávanie a vytvorenie Autority pre verejné obstarávanie.

8. Digitalizácia

Slovensko zaostáva za EÚ aj v digitalizácii verejnej správy. Spomedzi 28 hodnotených krajín kleslo z 24. pozície v roku 2018 na 26. pozíciu v roku 2020. Napriek zvýšenej miere online komunikácie so štátom a online dostupnosti služieb verejnej správy využívanie e-governmentu stagnuje.

Chýba centrálna autorita, ktorá by navrhovala dobré služby. Úradom chýba potrebná expertíza na návrhy a posudzovanie IT riešení. Štátne IT tvoria najmä veľké niekoľkoročné projekty

Čo treba zmeniť: