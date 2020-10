Vláda vymenila väčšinu šéfov štátnych podnikov. Transparentnosť išla bokom

Programové vyhlásenie vlády sa zatiaľ veľmi nedodržiava.

28. okt 2020 o 9:10 Nadácia Zastavme korupciu, Kaja Bernátová

Programové vyhlásenie vlády okrem iného sľubuje ,,odborníkov namiesto 'našich ľudí' do štátnych podnikov.” Štátne podniky spravujú miliardové majetky, obstarávajú tovary za stovky miliónov eur a sú prepojené na štátny rozpočet. Zaujímalo nás preto, aké personálne zmeny a za akých okolností v nich po zmene vlády nastali. Najlepšie si viedli ministerstvo životného prostredia a zdravotníctva. Ani ich spôsob výberu nových riaditeľov však nie je ideálny.

Štátne podniky, ako napríklad Lesy SR, Vodohospodárska výstavba či Železnice Slovenskej republiky, spravujú majetok štátu za miliardy eur. Napriek tomu končia niektoré v miliónových stratách.

Ďalšie podniky ako Agrokomplex Nitra predstavujú veľkých lokálnych zamestnávateľov a majú pre okolité mestá strategický význam. Agrokomplex napríklad prinesie Nitre ročne vyše 600-tisíc návštevníkov, no sám skončil vlani v strate takmer 900-tisíc eur. A nie je jediný. Zo 17-tich štátnych podnikov skončilo vlani v strate päť.

Navyše, s niektorými bývalými riaditeľmi a tendrami štátnych podnikov sú spojené viaceré kauzy. Preto je veľmi dôležité, aby na ich čele stáli čestní profesionáli.

Zmenu riadiacich pozícií v štátnych podnikov rieši ministerstvo, pod ktoré podnik patrí. Zo súčasných 17 štátnych podnikov má od volieb nového riaditeľa alebo riaditeľku 11. Treba však povedať, že nie všetci boli ministrami odvolaní. Niektorí odišli na vlastnú žiadosť.

Prísľub novej vlády

Rozposlali sme preto ku všetkým štátnym podnikom infožiadosti. Pýtali sme sa napríklad, či bolo na ich šéfa príslušným ministerstvom vyhlásené verejné výberové konanie, či sa zverejnili mená uchádzačov aj členov výberových komisií alebo či prebehli aj verejné vypočutia.

Zavedenie prvkov verejnej kontroly pri výbere riaditeľov štátnych podnikov totiž deklaruje aj programové vyhlásenie vlády. Len pre úplnosť, ide o opatrenie nad rámec zákona. Všetky posledné výberové konania v štátnych podnikoch prebehli podľa zákona. No skúmali sme, či noví ministri rešpektujú aj prísľub z programového vyhlásenia vlády.

Všetky údaje vychádzajú z informácií, ktoré poskytli jednotlivé ministerstvá a štátne podniky na základe infožiadostí.

Víťazi a porazení

V našom hodnotení najlepšie obstálo ministerstvo životného prostredia, ktoré ako jediné zorganizovalo aj verejné vypočutie kandidátov na šéfov Slovenského vodohospodárskeho podniku a Vodohospodárskej výstavby. Napriek tomu sprevádzali výber šéfa Vodohospodárskeho podniku, ktorým sa stal Vladimír Kollár, viaceré pochybnosti.

Podľa anonymu, ktorý okrem Nadácie Zastavme korupciu dostali aj rôzne médiá, malo byť konanie zmanipulované a meno nového šéfa dopredu jasné. O prípade informovala Nadácia Zastavme korupciu v júli tohto roku.

Pozitívne hodnotíme zverejnenie mien uchádzačov aj s bodovým hodnotením ministerstvom zdravotníctva pri obsadzovaní pozície riaditeľa Kúpeľov Diamant Dudince.

Naopak, najmenej sme sa dozvedeli o procese výberu šéfa Železníc SR. Tu však narážame na limity zákonov. Podnik, ktorý skončil vlani v strate vyše 2,3 milióna eur, spravuje štátnu železničnú infraštruktúru a zabezpečuje rôzne prepravné a dopravné služby. Jeho riaditeľa však podľa zákona o železniciach menuje minister dopravy na návrh Správnej rady ŽSR, ktorá nemusí vyhlásiť výberové konanie, ani zverejniť podmienky na obsadenie tejto funkcie.

Novým riaditeľom sa tak stal Miroslava Havrila, dlhoročný zamestnanec železníc a odborník na prevádzkovú a železničnú infraštruktúru.

Tajomné výberové komisie

Ani jeden podnik proaktívne podľa informácií, ktoré poslali cez infožiadosť, nezverejnil zoznam členov výberových komisií. Práve ten by mohol identifikovať možný konflikt záujmov s uchádzačmi.

Do uzávierky nášho hodnotenia nebol dokončený proces výberu riaditeľov v 3 štátnych podnikoch: Závodisko, Hydromeliorácie a Letové prevádzkové služby SR. No ani tieto podniky doteraz nezverejnili mená uchádzačov, členov výberovej komisie a neplánujú ani verejné vypočutia.

S očakávaním pritom sledujeme výsledok v spomínaných Hydromelioráciách. Podnik, o ktorom ste zrejme rovnako ako my doteraz veľa nepočuli, má na starosti správu závlahových a odvodňovacích systémov. Napriek tomu, že je posledné roky sústavne v strate presahujúcej každoročne 5 miliónov eur, stačí ministerstvu pôdohospodárstva len 2-ročná skúsenosť pre jeho nového riaditeľa. Túto 2-ročnú podmienku si pôdohospodárstvo dalo aj v ďalších 4 výberových konaniach, ktoré viedlo.

Ak by však Hydromelioráciám (a ďalším stratovým štátnym podnikom) šéfovali kvalitní manažéri či manažérky, ich straty by nemuseli byť také veľké a ušetrené peniaze štátnemu rozpočtu by mohli smerovať napríklad na súčasnú pandemickú krízu.

Nevymýšľajme koleso

Niektoré ministerstvá reagovali, že zverejňovanie informácií o uchádzačoch či komisiách je nad rámec zákona. Jediné, čo však k tomuto kroku ministerstvá potrebujú, sú súhlasy dotknutých osôb kvôli GDPR.

Je nám jasné, že priority jednotlivých ministerstiev sa v súčasnosti točia okolo korona krízy. Sme však presvedčení, že niektoré sľuby, ku ktorým sa vláda v rámci svojho programového dokumentu zaviazala, môžu byť uskutočnené aj bez veľkých legislatívnych či organizačných zmien.