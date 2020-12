Krízový manažér: V teplárňach bola svojvôľa, celý štát by sa mal zmeniť

Článok pokračuje pod video reklamou

Krízový manažér Ľuboš Lopatka sa do vedenia štátnej spoločnosti MH Manažment dostal v máji. Jeho cieľom je nastoliť poriadok v štátnych teplárňach, prehodnotiť predražené a neefektívne zmluvy a pokračovať v optimalizácii ich riadenia.

MH Manažment spravuje šesticu najväčších teplárenských podnikov na Slovensku. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Trnave, Martine a vo Zvolene dodávajú teplo do 320-tisíc slovenských domácností.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bratislavčania výrazne ušetria za teplo a mohli by ešte viac. Zlacnie aj inde Čítajte

Po nástupe do MH Manažmentu Lopatka zaviedol v teplárňach holdingovú štruktúru, od ktorej si sľubuje zníženie nákladov na manažérov i lepšiu kontrolu nad rozhodnutiami. Medzi prvé prínosy jeho pôsobenia patria nižšie ceny pre väčšinu domácností, ktoré obsluhujú štátne teplárne.

V rozhovore pre INDEX Ľuboš LOPATKA vysvetľuje, v akom stave teplárne našiel a ako z nich spraviť efektívne podniky. "Celý štát by sa mal celkom iste zmeniť, obrodiť. Rozhodne by sa nemalo tolerovať to, čo sa až doteraz politikom a manažmentom prepieklo," vraví.

Čo sa v rozhovore dočítate: Prečo ceny tepla po dlhých rokoch klesli?

Je priestor na to, aby klesali aj v ďalších rokoch?

V akej finančnej situácii sú najväčšie slovenské teplárne?

Ako funguje nová štruktúra riadenia, ktorá nahradila pôvodný systém riadenia teplární?

Ako sa budú teplárne rozvíjať, aby sa to pocítili domácnosti vo svojich peňaženkách?

Ako je to možné, že sa ceny tepla znížili, keď spotrebitelia boli zvyknutí na každoročné zvyšovanie?

Bezprostredným dôvodom je, že sa nám podarilo znížiť ceny uhlia o 17 percent, čo reprezentuje úsporu 1,6 milióna eur, štiepky o 16 percent s úsporou 1,1 milióna eur a plynu až o 33 percent, čo predstavuje ďalšiu úsporu 13 miliónov eur.

Ľuboš Lopatka (59) Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rokoch 2010 až 2012 počas vlády Ivety Radičovej bol generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne.

Neskôr šéfoval nemocniciam Sveta zdravia, ktoré patria finančnej skupine Penta, a potom Výskumnému ústavu zváračskému.

Od mája tohto roka je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva štátnej spoločnosti MH Manažment.

Pre korektnosť treba poznamenať, že nám významne pomohol trh s plynom, keďže jeho ceny šli nadol. Celková úspora na palivách na budúci rok dosiahla 15,7 milióna eur. To nám umožnilo znížiť cenu tepla. S výnimkou Zvolenskej teplárenskej, ale to je už iný príbeh.

Je podľa vás ešte priestor na ďalšie znižovanie cien tepla v krátkodobom horizonte?

Čo sa týka zefektívňovania teplární, sme stále len na začiatku. Možnosti úspor sú prakticky všade. Keďže veci zvyčajne nebývajú len čierne alebo biele, nie je to inak ani v tomto prípade, a tak dochádza k prehodnocovaniu zmlúv s dodávateľmi v kombinácii s ich nahradzovaním novými zmluvami, ktoré sú výhodnejšie. Zásadné je, že holding (MH Teplárenský holding, pozn. red.) ponúka synergie z rozsahu, ktoré začíname využívať.

Sklamanie vo Zvolene

Prečo sa ceny tepla znížia najvýraznejšie, teda o desatinu, práve v Bratislave?

Najväčší vplyv má pokles ceny zemného plynu. Bratislavská teplárenská vyrába z celkovej potreby tepla len 44 percent a deje sa to na báze zemného plynu. Zvyšných 56 percent potreby tepla je, žiaľ, zabezpečovaný troma externými dodávateľmi.

Budete zmluvy s dodávateľmi bratislavskej teplárne riešiť, aby cena išla ešte nižšie?