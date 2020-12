Môže zamestnávateľ motivovať k očkovaniu? Právnici v tom majú jasno

Firmy sa vyjadrujú zdržanlivo.

3. dec 2020 o 16:03 Jozef Tvardzík

Imunológovia odhadujú, že na porazenie pandémie Covidu-19 prostredníctvom vakcíny bude potrebné, aby sa dalo zaočkoval 60 až 70 percent populácie Slovenska.

Až potom sa vytvorí takzvaná kolektívna imunita, ktorá zabráni ďalšiemu šíreniu nákazy.

Sedemdesiat percent je vysoké číslo. Je to takmer trojnásobok podielu obyvateľstva, ktoré je podľa prieskumov momentálne ochotné dať sa zaočkovať.

Podľa doterajších vyhlásení vládnych predstaviteľov by pritom očkovanie proti Covidu malo byť dobrovoľné.

Hypoteticky by k úrovni potrebnej na vytvorenie kolektívnej imunity mohli pomôcť zamestnávatelia. A to tak, že budú svojich zamestnancov motivovať k očkovaniu - či už podobrotky, alebo nasilu. INDEX zisťoval, ako to vidia firmy a či je to vôbec z právneho hľadiska možné.

Čo hovoria právnici

Je teda možné, aby zamestnávateľ od zamestnanca požadoval, aby sa dal zaočkovať?

Prípadne aby podmieňoval jeho vstup na pracovisko tým, že podstúpi vakcináciu? Alebo mu môže dokonca hroziť neplateným voľnom či výpoveďou?