Tomanovú už môže dobehnúť Kočner a rodina na úrade. Čo sa zmenilo?

Reforma súdnictva má riešiť aj problémové spory rodičov o deti.

7. jan 2021 o 23:05 Nadácia Zastavme korupciu, Xénia Makarová

Nadácia Zastavme korupciu pred pol rokom upozornila, že na Slovensku sú stovky rodičov, ktorí sa nevedia aj roky dostať k svojim deťom. Napriek tomu, že im to odsúhlasil súd. Dôvodom sú medzery v pravidlách.

Odvtedy sa podarili niektoré zmeny. Napríklad ministerstvo spravodlivosti presadilo špecializáciu sudcov. Rodinnú agendu by tak mali riešiť viac skúsení sudcovia. A môžu im pritom pomáhať aj ďalší odborníci, napríklad psychológovia či mediátori.

Od januára sa tiež rozšírili v zákone možnosti pre odvolanie komisárky pre deti, ak napríklad vážne profesionálne pochybí.

Obmenilo sa aj pár vedúcich úradníkov, ktorí hrajú pri sporoch rodičov o deti významnú úlohu. No niektoré hlavné systémové zmeny sú ešte stále v nedohľadne.

Nadácia sa téme sporov o deti začala venovať, pretože viaceré prípady naznačovali korupciu v radoch úradníkov. Dokonca v podozrivých a nadpriemerne dlhých prípadoch opakovane figurovali rovnakí advokáti, sociálni pracovníci a jeden súd.

Čo sa podarilo

Pridlhé rozhodovanie súdov a žiadne pokuty pre rodičov, ktorí dlhodobo nerešpektujú súd a bránia maloletému v kontakte s druhým rodičom. Takto v lete pomenovala Nadácia základné problémy, prečo štát zlyháva pri riešení sporov rodičov o deti. Nápravu sa podarilo v niektorých oblastiach už naštartovať.

Napríklad reforma súdnictva prináša špecializáciu sudcov. Reformu na jeseň schválila vláda a v decembri aj Národná rada.

,,Cieľom je špecializácia sudcov na civilnú, obchodnú, trestnú a rodinnú agendu tak, aby sme na každom súde mali minimálne troch špecializovaných sudcov v danej agende,“ vysvetlil Peter Bubla, hovorca ministerstva spravodlivosti.

Viac profesií

Ministerstvo pritom bude v rodinnej agende odporúčať sudcom a súdom takzvaný interdisciplinárny model – teda aktívne zapojenie aj ďalších profesií do konaní. Popri sociálnych pracovníkoch, ktorí v sporoch vystupujú už v súčasnosti, ide najmä o zavedenie funkcie koordinátorov a psychológov priamo na súdoch a tiež využívanie mediátorov u rodičov.

Podobný model je v zahraničí známy ako Cochemský. Jeho podstatou je aktívne pracovať s rodičmi už od momentu, kedy sa obrátia na súd a motivovať ich k čo najrýchlejšej dohode, ako si rozdelia starostlivosť o svoje deti.

Tento model funguje už niekoľko rokov aj na niektorých slovenských súdoch. Ich štatistiky ukazujú, že spory riešia rýchlejšie a rodičia aj ochotnejšie dodržiavajú rozsudky.

Fungovanie súdov s interdisciplinárnym prístupom vyhodnocuje aj pracovná komisia na ministerstve, ktorej členkou je aj Zuzana Vasičáková Očenášová z Nadácie.

Ako vymenúva Očenášová, za pár mesiacov sa komisii podarilo navrhnúť čo najideálnejší jednotný postup krokov od momentu prijatia návrhu rodiča až po rozhodnutie súdu. A tiež kedy a ako do procesu zapojiť spolupracujúce profesie.

Z analyzovania doterajších prípadov tiež vyplynulo, že v niektorých prípadoch súdy žiadajú o pomoc sociálnych pracovníkov, aby v teréne preverili, prečo rodičia nedodržiavajú kontakt detí s druhým rodičom. No zároveň neexistuje žiadna lehota, dokedy to majú pracovníci preveriť. To môže súdne konanie predĺžiť. Chýbajúcu lehotu chce ministerstvo riešiť.

Veľkým problémom naďalej ostávajú takmer nevyužívané sankcie za nerešpektovanie rozhodnutí súdov. Tu sa ministerstvo zatiaľ na úpravu pravidiel len chystá.

Komisárka pod väčšou kontrolou

No kde sa veci viditeľne pohli, je možnosť parlamentu odvolať komisárku pre deti skôr, ako jej vyprší mandát. A to ak poruší zákon alebo pochybí z pohľadu nezávislosti a nestrannosti pri výkone svojej funkcie.

Zmena je účinná od tohto roka, iniciovali ju koaliční poslanci Vladimíra Marcinková (Za ľudí) a Ondrej Dostál (SaS).

Komisár pre deti má dôležité postavenie v sporoch o deti. Môže totiž vstúpiť do súdneho sporu, vypočuť maloletého aj vyjadriť svoj názor ako má vyzerať starostlivosť o neho.

Doteraz legislatíva predčasné odvolanie komisára takmer neumožňovala. Aktuálne tento post zastáva Viera Tomanová, ktorej mandát končí tento rok v decembri.

Rozšírenie možnosti odvolať komisárku pre deti je zaujímavé aj z pohľadu vlaňajšieho poslaneckého prieskumu. Ten rozbehli koaliční poslanci na úrade komisárky. Viaceré podnety na preverenie činnosti komisárky aj jej úradu poslancom poslala aj Nadácia.

Išlo napríklad o pochybnosti okolo opakovanej návštevy Mariána Kočnera u komisárky v čase, keď vypukla kauza Čistý deň. Obaja sa v kauze angažovali, Kočner mal nadštandardný vzťah so zakladateľkou zariadenia, komisárka sa opakovane zariadenia zastala.

Nadácia má tiež pochybnosti okolo zamestnávania rodinných príslušníkov a ďalších ľudí Tomanovou na úrade bez toho, aby dôveryhodne vysvetlila ich kvalifikáciu a pracovné zaradenie.

A tiež komisárke vyčítame neprofesionálny postup pri komunikácii s rodičom, ktorého podľa medializovanej nahrávky nabádala na nerešpektovanie zákona.

Poslankyňa Marcinková pre Nadáciu upresnila, že poslanecký prieskum by mal byť témou už na najbližšej schôdzi ľudskoprávneho výboru Národnej rady, ktorému zároveň Marcinková šéfuje.

,,Prieskum uzatvárame. Jeho závery a ďalšie kroky v zaručení efektívnej ochrany práv maloletých predostrieme čoskoro,“ dodala.

Nadácia ešte vlani vyzvala komisárku pre deti, aby odstúpila. Obvinila nás z honu na vyfabulované čarodejnice a z personálnych čistiek.

Čo sa stále rieši

K žiadnemu posunu od vlaňajšieho leta nedošlo v inom podnete, kde sme upozornili na neštandardné kroky advokáta Slovenskú advokátsku komoru.

,,V tomto prípade šetrenie stále prebieha. Keď bude ukončené, budete o tom ako jeden zo sťažovateľov oboznámení,“ reagovala koncom novembra Alexandra Donevová, hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory.

Podnet vychádzal z medializovanej nahrávky, kde známy bratislavský advokát špecializujúci sa na spory rodičov o deti spomína pri platbe za svoje služby peniaze s alebo bez zmluvy a naznačuje platenie mimo účtu a bez DPH.

Nadácia v podnete tiež upozornila, že rovnaký advokát opakovane zverejnil citlivé informácie z bežiaceho súdneho konania a posunul ich mimo okruh zúčastnených.