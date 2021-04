Štát spláchol milióny, jeho projekt skončil fiaskom

Fond Seed Capital investoval do zvláštnych firiem.

7. apr 2021 o 22:18 Tomáš Vašuta

Mala to byť pomoc začínajúcim podnikateľom, ktorí majú zaujímavé nápady, no chýbajú im peniaze. Štát nalial milióny eur do spoločnosti Fond Seed Capital, no plán nevyšiel.

S pôsobením štátnej investičnej firmy sa spája množstvo otáznikov. Pred dvoma rokmi Fond Seed Capital skončil v konkurze, ktorý nie je doteraz uzatvorený.

Rizikový kapitál, multimiliónový vklad štátu

V lete 2006, na sklonku druhej vlády Mikuláša Dzurindu, pološtátna Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME), predchodkyňa súčasnej Slovak Business Agency, zriadila dvojicu fondov, ktoré mali pomáhať inovatívnym podnikateľom s rizikovým kapitálom.

Fond Seed Capital bol zriadený ako komanditná spoločnosť. Spoločníkmi boli Fond Fondov (dcérska firma NADSME) a súkromná spoločnosť Baducci Funds Managers. Špecifikom tohto spoločného podniku bolo, že štát doň síce nalial peniaze, no nemal nad nimi manažérsku kontrolu.