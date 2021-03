Nová vojna proti byrokracii: Zrušia sa rodné listy a potvrdenia o pobyte

BRATISLAVA. Iba nedávno (do konca minulého roka) museli všetky firmy do obchodného registra nahlásiť údaje o svojich konečných užívateľov výhod. Krátko na to sa dozvedeli, že to nie je všetko.

Novela zákona o obchodnom registri požaduje, aby do konca septembra tohto roka všetky eseročky či akciovky do obchodného registra zapísali rodné čísla spoločníkov a štatutárov (alebo obdobný údaj, ak rodné číslo nemajú). Zápis sa dá spraviť iba elektronicky a za poplatok 33 eur.

Štát odôvodňuje zápis rodného čísla tým, že chce zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu fyzických osôb v súlade s princípom jedenkrát a dosť. Jeho podstatou je, že štát môže údaje od ľudí alebo firiem pýtať len raz a keď ich potom pri nejakej žiadosti alebo konaní potrebuje, musí si ich vyhľadať vo vlastných informačných systémoch.

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) označuje novú informačnú povinnosť za zbytočnú byrokraciu. „Škoda, že princíp jedenkrát a dosť neaplikovali úradníci už pri novele zákona o obchodnom registri,“ myslí si prezident združenia Ján Solík. „Absurdnosť novej legislatívy podčiarkuje fakt, že od mnohých firiem si súdy budú pýtať údaje, ktoré majú,“ dodáva.

Odkedy podnikatelia na novú povinnosť za ďalší poplatok začiatkom roka poukázali, situácia sa mierne utriasla. Ministerstvo spravodlivosti sľúbilo, že poplatok za zápis rodného čísla zruší. Ministerka Mária Kolíková (Za ľudí) zároveň avizovala „aspoň čiastočne automatizované riešenie“.

Ako bude toto riešenie vyzerať, nie je jasné. Kolíkovej hovorca Peter Bubla len dodáva, že počítajú so spoluprácou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Úrady nevyužívajú, čo sa vytvorilo

Slovenské úrady majú k dispozícii päť takzvaných referenčných registrov. Obsahujú údaje o občanoch a firmách a môžu z nich čerpať štátne informačné systémy. Registre sú teda základom digitalizácie štátu - majú slúžiť na to, aby si úrady od občanov nepýtali údaje, ktorú už majú.

Ďalším dôležitým prvkom princípu jedenkrát a dosť je zdieľanie dokumentov, výpisov a potvrdení naprieč rezortmi.