Jedávajú ho každý deň. Z lásky k čili založili rodinnú farmu

Pestujú 70 odrôd štipľavých papričiek.

20. mar 2021 o 23:26 Tatiana Kapitánová

Bez osobnej vášne k štipľavým chutiam by to hádam ani nešlo. Veď kto by sa dobrovoľne navliekal do skafandra a sušil tie najpikantnejšie čili papričky na svete.

Majiteľ firmy Chillihell Radovan Pavlík hovorí, že to síce možno znie ako klišé, ale v jeho rodine je niečo pikantné každodennou prísadou jedál: „K raňajkám čili omáčka nikdy nechýba. Či už je to chlieb vo vajíčku, praženica alebo párky. Otázka je už len, ktorú si dáme dnes?“

Tým sa deň len začína. „Na obed do vývaru minimálne tri kvapky čili elixíru, bez toho to jednoducho nejde,“ vysvetľuje Radovan. Do sladkokyslej polievky namiesto octu dáva niekedy aj pol fľaštičky fermentovaného čili.

A k večeri sa podľa neho hodí niečo zavárané. „Ja milujem nakladačky s Carolina Reaper (odroda čili papričiek - pozn. red.), manželka zasa jalapeno krúžky. A deti sa s pikantnými chuťami tiež prirodzene zoznamujú,“ vraví.

Z kvetináčov do skleníkov