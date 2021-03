Analytik NBS: Taký vysoký rast cien bývania nás prekvapil

Článok pokračuje pod video reklamou

Ceny bývania na Slovensku sú najvyššie v modernej histórii krajiny. Analytické modely Národnej banky Slovenska (NBS) ukazujú, že realitný trh sa nachádza v rizikovom pásme, len krok od vzniku realitnej bubliny. O vývoji cien a vyhliadkach v budúcnosti sa INDEX rozprával s analytikom NBS Romanom Vrbovským.

V rozhovore sa dočítate aj: Prečo ceny stále rastú

Ktorý región zaznamenal najvyššie zdražovanie a prečo

Aké sú rizika ďalšieho vývoja

Či budú ceny bytov ďalej rásť

Či sa oplatí bývanie kupovať teraz, alebo radšej počkať

Keď pred rokom vypukla koronakríza, objavili sa hlasy, že sa to musí pretaviť aj do cien nehnuteľností. Nakoniec sa to nestalo. Prekvapilo vás to?

Predpokladám, že ľudia, ktorí sa tak vyjadrovali, vychádzali z toho, že pandémia zasiahne rozhodujúcu časť spoločnosti. To sa malo prejaviť v dopyte po nehnuteľnostiach, najmä tých drahších.

Až takýto veľký dosah však ekonomická recesia nemala. Ak niečo prekvapilo, tak to bol fakt, že pandémia sa až tak výrazne neprejavila na trhu práce. Nevznikla sila, ktorá by ceny nehnuteľností mohla tlačiť nadol.

Ja osobne som nečakal pokles cien, ale nečakal som ani ich dvojciferný rast, ktorého sme v roku 2020 boli svedkami.

Košický rekordér

Vlani podľa štatistík NBS stúpli ceny nehnuteľností o 11,9 percenta. Čo sa pod to podpísalo?