Opustil korporáciu a žije z pasívneho príjmu, ktorý mu dáva voľnosť (rozhovor)

Niektorí tridsiatnici ešte presne nevedia, čo budú v živote robiť. No rastie aj skupina takých, ktorí v tomto veku, alebo o málo starší, dobrovoľne odchádzajú do predčasného dôchodku.

Roman Závodský je jedným z tých, ktorí roky intenzívne pracovali, sporili a investovali, aby dosiahli finančnú nezávislosť. Je fanúšikom hnutia FIRE (Financial Independence, Retire Early).

Hoci na Slovensku je FIRE v začiatkoch, v zahraničí je najmä medzi milieniálmi čoraz populárnejšie. Združuje ľudí s víziou skorého dosiahnutia takzvaného pasívneho príjmu, vďaka ktorému nie sú nútení chodiť do štandardného zamestnania.

Roman ZÁVODSKÝ dve desaťročia pôsobil na manažérskych pozíciách, no tvrdí, že finančnú nezávislosť si môže - aspoň čiastočne - vybudovať takmer každý a nemusí mať nutne manažérsky plat. „Je to otázka času a disponibilného príjmu, ktorý ste ochotní investovať v závislosti od životného štýlu,“ hovorí pre INDEX.

Dve desaťročia ste sa pohybovali v korporáciách na manažérskych pozíciách. Prečo ste dali výpoveď?

Povedal som si, že to nebola práca, ktorú by som chcel doživotne robiť. Mal som množstvo stresu, dennodenného kolotoča okolo projektov, mítingov, stále som sa niekam ponáhľal. Ide o istý spoločenský status, keď vediete firmu a do istej miery je stres naozaj motivujúci. Lenže po čase som toho mal dosť.

Na to, aby som firmu vedel opustiť, musel som sa stať finančne nezávislým a slobodným. Začal som pred desiatimi-pätnástimi rokmi aktívne študovať, ako to dosiahnuť. Začal som budovať portfólio a majetok a premýšľal nad predpokladmi, ako v budúcnosti budem môcť z korporátu odísť.

Kedy nastal ten - z vášho pohľadu - vhodný moment?

Pred dvoma rokmi, keď sa dánska spoločnosť Falck rozhodla opustiť Slovensko (pre túto firmu pracoval - pozn. red.). Vtedy som si povedal, že už ďalšiu podobnú prácu nebudem hľadať. Pritom mi nešlo o to, aby som šiel do predčasného dôchodku. Chcel som skôr získať čas na rodinu, priateľov a svoje priority.

Roman Závodský (43) Dvadsať rokov pôsobil na rôznych manažérskych a top riadiacich pozíciách v spoločnostiach Falck, Palma Group, ProCare a Penta Investments. V súčasnosti žije z pasívneho príjmu a súkromných projektov, ktoré sa venujú finančnej nezávislosti.

Ako manažér ste mali zrejme dobrý plat. Šetrili ste si z neho?

Jedným zo spôsobov ako vybudovať majetok je asketický spôsob života, ktorý silným spôsobom tlačí na šetrenie výdavkov. Našetrené peniaze môžete potom investovať. Vo svete sú príklady mladých tridsiatnikov, ktorí opúšťajú aktívny život, pretože dokázali extrémne šetriť.

Ja som to vnímal inak. Chcel som zachovať životný štandard sebe a rodine. Optimalizoval som výdavky, investoval a po rokoch som sa dostal k akémusi zlatému číslu, ktoré je zvyčajne odvodené od ročných výdavkov, a mohol som si dovoliť zvoľniť. Samozrejme, pracujem aj teraz, ale venujem sa súkromným projektom a nemám klasický trvalý pracovný pomer.

Žijem z pasívneho príjmu, ktorý mi generuje majetok v nehnuteľnostiach, akciách a ostatných investíciách. Časť príjmu mám aj z projektov, na ktorých pracujem vo voľnom čase.

Striptíz osobných financií

Ste posadnutý optimalizovaním výdavkov? Robíte to na nejakej báze?

Vôbec nie som zástancom asketického a minimalistického životného štýlu. Máme v rodine nastavený svoj životný štandard a ten si chceme udržať. Sledujeme však mesačnú výšku a štruktúru výdavkov a priebežne hľadáme zmysluplné optimalizácie, ktoré by nemali vplyv na nastavený životný štandard. Minulý rok som nastavil pomerne efektívny cashback systém, ktorý mi vrátil viac ako 1400 eur.

Príjem je hlavnou zložkou, ak si chcete vybudovať pasívny príjem. Je zrejme rozdiel, či zarábam päťtisíc, alebo tisíc eur mesačne.