Pilotoval Boeing 787, ale už pol roka je doma a chodí po brigádach

Článok pokračuje pod video reklamou

Pre pandémiu Covid-19 ostali bez práce tisíce pilotov komerčných aerolínií po celom svete. Niektorí už sa k lietaniu nevrátia, množstvu z nich hrozí, že prídu o kvalifikáciu a budú si ju musieť draho obnovovať.

Roman Szegedi bol pilotom vyše dvadsať rokov. Posledné štyri roky lietal na Boeingu 787 pre veľkého globálneho dopravcu.

Názov dopravcu po dohode s respondentom nekonkretizujeme z dôvodu striktnej firemnej politiky aerolínií. Týka sa to aj zverejnených fotografií s logom leteckej spoločnosti.

Vlani v lete ho prepustili, odvtedy chodí po príležitostných brigádach a čaká, kedy sa pandemická situácia upokojí. „Ostať doma nie je problém, ak by som vedel, že sa vrátim skôr, než mi dôjde finančná rezerva. To ale neviem,“ vraví v rozhovore pre INDEX Roman Szegedi.

Jeho príbeh nie je ojedinelý. Globálna letecká doprava sa v minulom roku prepadla o dve tretiny. Z hľadiska tržieb dokonca najprudšie v histórii, tvrdí Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu (IATA).

Predvídať ďalší vývoj je stále náročné. Oživenie leteckej osobnej dopravy závisí od vakcinácie a prístupu štáty pri reštrikciách, týkajúcich sa cestovania v dôsledku nových mutácií koronavírusu.

Čo sa v rozhovore dočítate: Bude lietanie bezpečné aj po tom, ako sa piloti vrátia do práce po mesiacoch bez roboty?

Prečo ako pilot chodí na brigády a vzdal hľadanie dlhodobej práce?

Je možné vytrénovať psychickú odolnosť, ak ani piloti, ktorí dnes lietajú, nevedia, či budú mať prácu o týždeň?

Kedy ste mali posledný let?

Pamätám si to presne. Bolo to 28. marca 2020. Posledný let bol zároveň aj ročným preskúšaním, takzvaný line check.

Čo to je?

Roman Szegedi (46) Profesionálny pilot už dvadsať rokov. Počas nich nalietal 11-tisic letových hodín.

Začínal v armáde, neskôr sa stal pilotom v civilnom letectve. Pracoval aj pre lowcostové aerolínie a posledné štyri roky bol kapitánom jednej z najväčších leteckých spoločností.

Od júla 2020 je nezamestnaný.

Každý pilot musí mať dvakrát do roka preskúšanie na simulátore, kde sa trénujú núdzové postupy.

Zároveň raz ročne letí so štandardnou posádkou a pasažiermi na lietadle, kde ho sleduje skúšajúci.

Ten kontroluje, či pilot dodržuje všetky firemné postupy. Okrem toho piloti mávajú v triede alebo online každý mesiac nejaké tematické školenia.

Takže od marca ste teda neleteli naostro?

Nie. Vtedy som z Thajska pristál na domovskej základni. Mal som ešte naplánovaných pár letov, ale tie sa už nerealizovali. Keď vypukla pandémia, počet letov klesol o 90 percent.

Potom sa to priebežne rozbehlo, ale netýkalo sa to všetkých lietadiel. Preferované boli typy, ktoré boli vhodnejšie na cargo (nákladnú dopravu - pozn. red.), ako napríklad Boeing 777. Ostatné lietadlá z flotily boli takmer úplne uzemnené. To sa týkalo aj mňa, keďže som pilotoval Boeing 787. Ešte do leta mi dali simulátor na udržanie zručností.

Boeing 787 (zdroj: SITA / AP)

Kým sa vráti do kokpitu

Od júla už u leteckého dopravcu nepracujete. Ak by vám teraz ponúkli miesto, mohli by ste si hneď sadnúť do kokpitu?

Určite nie. Ako aktívny pilot potrebujete urobiť na danom type lietadla aspoň tri pristátia za posledné tri mesiace, aby ste získali povolenie sadnúť si do lietadla s cestujúcimi.