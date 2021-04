Šéf Firo-tour: Cestovky nie sú biznisom, kde sa stanete milionárom

Článok pokračuje pod video reklamou

Koncom minulého roka jedna z najväčších slovenských cestovných kancelárií Firo-tour ohlásila úpadok. Bezprostredným dôvodom bolo, že nezískala poistenie proti insolventnosti, bez ktorého nemôžu cestovky fungovať ani uskutočniť odložené zájazdy.

Ešte v roku 2019 Firo-tour zažívala zlaté obdobie, oslavovala okrúhle dvadsiate výročie a investovala do reklamy. Pandémia covidu-19 prišla náhle a rýchlo zmietla roky vybudovaný biznis.

Za Firo-tour stál podnikateľ Marcel SIEKEL, ktorý v rozhovore pre INDEX otvorene hovorí, čím posledné mesiace prechádzal a prečo sa biznis cestovných kancelárií stal v čase turistického boomu extrémne rizikovým.

Bolo vyhlásenie úpadku neodvrátiteľným krokom?

Nebolo to ľahké. Aj som si poplakal. Na tento dátum - 29. december - nikdy nezabudnem. Hlavným dôvodom bolo poistenie proti insolventnosti, ktoré sme od poisťovne nedostali. Bojovali sme do poslednej chvíle, ale nemalo zmysel ďalej to naťahovať aj pre riziká voči klientom.

Prečo vám poisťovňa neposkytla poistenie?

V tejto poisťovni (Allianz - pozn. red.) boli okrem nás poistené ešte tri väčšie cestovné kancelárie. Allianz sa však už v lete rozhodol, že nebude poskytovať tento typ poistenia, lebo preň predstavuje riziko. Oslovili sme aj konkurenčné poisťovne, ale tiež nám dali zamietavé stanovisko.

Aby sa klientom vrátili peniaze

Niektoré veľké cestovky predsa len poistenie získali. V čom bol rozdiel?

Museli poisťovni ako kolaterál zložiť obrovské množstvo peňazí, inak by poistenie nezískali. V našom prípade na rozhodnutie poisťovní vplývala česká Firo-tour (má rovnakého spolumajiteľa ako slovenská cestovka - pozn. red.), ktorá ešte v lete požiadala o mimoriadnu ochranu pred veriteľmi. Zároveň si Allianz bola vedomá, že sme prišli o veľa peňazí v zahraničí. Reálne sme teda nemali peniaze na zloženie záruky.

O akú sumu ide?

Hovoríme o miliónoch eur. Keďže sme prišli o peniaze v zahraničí, jednoducho sme vedeli, že úpadok je otázka času. Prišiel by neskôr, možno v máji alebo júni, no mal by devastačné účinky.