Únia leje milióny do slovenských startupov. Kto ich získal?

Dopestovanie jednej tony pšenice si vyžaduje päťdesiat až šesťdesiat kilogramov živín, ako sú dusík, fosfor a draslík. Farmári ich do pôdy zvyčajne dodávajú pomocou priemyselných syntetických hnojív.

Ich dlhodobé používanie má však preukázateľne nepriaznivé účinky. Pôda stráca prirodzenú schopnosť zotaviť sa a prenášať živiny do rastlín. Navyše, syntetické hnojivá znečisťujú vodu a ovzdušie toxickými zlúčeninami a skleníkovými plynmi.

Čo s tým? Najmä ak dopyt po potravinách neutícha, ale naopak rastie? Alternatívou syntetických hnojív nie je, ako by povedal pesimista, len hladomor. Aspoň podľa vedcov z piešťanskej spoločnosti Nitroterra, ktorí vyvíjajú technológiu na výrobu takzvaných mikrobiálnych hnojív.

Základom sú prirodzené pôdne biómy, ktoré sa do pôdy dávkujú na základe individuálnych požiadaviek v tej-ktorej lokalite. To zabezpečuje optimálne živiny pre plodiny a zároveň šetrí pôdu. Okrem toho farmár si môže tieto hnojivá vyrobiť sám, čo šetrí náklady na dopravu a znižuje emisie.

Vlani Nitroterra svoju technológiu úspešne otestovala v praxi – na deviatich kukuričných lánoch Poľnohospodárskeho podieľnického družstva v Rybanoch neďaleko Bánoviec nad Bebravou.

Ďalším míľnikom je uvedenie komerčnej verzie produktu a vstup na trhy na Slovensku a v strednej Európe. S prechodom do komerčnej fázy má firme pomôcť investícia vyše jedného milióna eur z investičného fondu CB Growth One.

Trojica správcov a 68 miliónov

CB Growth je súčasťou plánu Európskej únie, v rámci ktorého má do inovatívnych slovenských firiem do konca roka 2023 natiecť solídnych 68 miliónov eur. Startupové eurofondy zastrešuje štátny Slovak Investment Holding (SIH), ktorý vyhľadávaním firiem a investovaním do nich poveril trojicu správcovských spoločností.

