Museli prepúšťať a prispôsobiť sa. Čo firmám priniesla korona (anketa)

Článok pokračuje pod video reklamou

Od začiatku pandémie nového koronavírusu prešiel jeden rok a mnohé menšie i väčšie firmy dnes bojujú o prežitie.

Podnikatelia museli prepúšťať, škrtať náklady a najmä sa prispôsobiť podmienkam ekonomickej krízy a reštriktívnych opatrení. Mnohé firmy majú aj v súčasnosti zatvorené predajne a prevádzku, v lepšom prípade fungujú aspoň online.

INDEX oslovil desať podnikateľov, ktorých sa obmedzenia dotkli najviac - malých a stredných predajcov či poskytovateľov služieb.

Aké silné a slabé stránky pri svojom podnikaní počas pandémie objavili, ako ich využili alebo sa s nimi popasovali? A ako vnímajú štátnu korona pomoc, ako sú príspevky na mzdy zamestnancov a dotácie na nájomné?

Na naše otázky odpovedali:

Roman Kóňa, gastropodnik Mäso od Romana

Ján Anguš, spolumajiteľ Fusakle

Nora Fedorová, riaditeľka cestovnej kancelárie Satur

Miloslav Májek, head of Bistro.sk

Michal Meško, spolumajiteľ a spoluzakladateľ kníhkupectiev Martinus.sk

Martin Baran, CEO a spoluzakladateľ taxislužby Hopin

Katarína Hutyrová, CEO a zakladateľka značky Nosene

Slávo Stehlík, ekonóm kvetinárstva Rhapis

Ladislav Jelen, konateľ spoločnosti Oresi

Eliška Kučíková, majiteľka Láskovo.sk

Roman Kóňa, gastropodnik Mäso od Romana

Roman Kóňa. (zdroj: Maňo Štrauch)

Aké silné stránky ste počas korony vo firme objavili a ako ste ich využili?

Robíme to, čo sme neplánovali robiť, a to, čo sme chceli robiť, vôbec nerobíme. Biznis plán je zrazu zdrap papiera, našou stratégiou sa stala neustála adaptácia na aktuálnu situáciu: analýza dát, odhady predaja, riadenie cashflow, optimalizácia.

Rozbehli sme e-shop, ktorý sme na jeseň pozastavili, robíme burgery, ktoré sme neplánovali, a predaj lokálneho mäsa sme rozšírili o ponuku pravého japonského wagyu v kvalite A5.

Aké slabé stránky ste počas korony vo firme objavili a ako ste sa s nimi popasovali?

Nakoľko sa mi v júli minulého roka narodila dcéra, schopnosť work-life balance som stratil tak, že ju azda už ani nenájdem. Keď som v práci, mám pocit, že sa nevenujem rodine a naopak.

K tomu náš vstup do e-commerce, ktorý nemá otváracie hodiny, a je na problém zarobené. Chcel by som nájsť nejaký spôsob regenerácie, ale to je skôr vo fáze plánovania - na obdobie, keď koronakríza odznie.

Ako hodnotíte pomoc štátu pri ekonomických dosahov koronakrízy na podnikanie?