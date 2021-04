Budú inovatívni Slováci meniť svet? Určite nie vďaka štátu

Úspešných má Slovensko napriek systému.

12. apr 2021 o 13:59 Jozef Andacký

Slido, Exponea, Capturing Reality. V posledných mesiacoch si slovenská technologická brandža v rýchlom slede pripísala tri veľké akvizície.

Mladé slovenské firmy (príbeh jednej z nich je titulková téma aprílového INDEXU) kúpili veľké zahraničné spoločnosti, v ktorých sa ich zakladateľom a zamestnancom črtá vyšší level profesijného rozvoja.

Ďalšie štyri desiatky startupov získali peniaze od rizikových investorov, veľká časť z nich je zo zdrojov Európskej únie (aj o nich si môžete prečítať v tomto čísle INDEXU). A ikony slovenského IT, ako sú Eset a Pixel Federation, majú za sebou napriek pandémii ďalší veľmi úspešný rok.

Zdalo by sa, že s technologickými inováciami, ktorými žije celý svet a s ktorými sa denne stretávate, či už ste v práci alebo na home office, je na Slovensku všetko v najlepšom poriadku.

No nie je. Lebo by to mohlo byť ešte lepšie. Výrazne lepšie. Dnes, ale hlavne v budúcnosti.

Do hry, ako inak, opäť a znova vstupuje – štát. V krajinách, ktoré sú - alebo chcú byť - v inováciách na svetovej špici zohráva kľúčovú úlohu.

Izrael, USA, ale aj Nemecko a Francúzsko sa snažia pestovať podmienky na rozvoj ekosystému, z ktorého vzchádzajú nové iphony, tesly a xboxy.