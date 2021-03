Na bicykel v zľave zabudnite. Je ich nedostatok a lacnejšie tak skoro nebudú

Biznis, ktorý zažíva obdobie paradoxu. Obrovský dopyt po bicykloch od vypuknutia pandémie by mal ich výrobcov tešiť, pretože vypredávajú sklady do posledného kusu. To sa im pozitívne prejavuje na tržbách a ziskoch.

Na druhej strane prežívajú najväčšiu produkčnú krízu v histórii, ktorá (zrejme) potrvá aspoň dva až tri roky. Už dnes si nová realita vyberá svoju daň v podobe vyššej ceny bicyklov, ich nedostupnosti a chudobnejšom výbere.

Dôvodom je globálny nedostatok komponentov, z ktorých sa skladajú bicykle. Tie sa dovážajú z Ázie - z krajín ako Čína, Taiwan, Japonsko či Indonézia. Situáciu vyhrotilo minuloročné zatváranie ekonomík, čo viedlo k ochromeniu výroby súčiastok a meškaniu v logistike. Problémy majú nielen slovenskí výrobcovia bicyklov, ale celý svet bez ohľadu na značku.

Zdržania v stovkách dní

Aby slovenskí výrobcovia bicyklov stihli do predajní dodať nové modely na sezónu 2021, pripravovali sa na to už od jari minulého roka a prispôsobujú tomu objednávky dodávateľom v Ázii.