Namiesto svetovej architektúry len hanba. Príbeh projektu Slovany

Prečo nemal šancu na úspech.

13. jún 2021 o 15:35 Tomáš Vašuta

V rokoch 2006 až 2008 zažíval realitný biznis na Slovensku obdobie, ktoré nemalo prakticky žiadne obmedzenia. Developeri si mysleli, že trh znesie všetko, že podnikajú v krajine milionárov, ktorí sa nepozerajú na cenovky. Podľa toho kreslili a pripravovali svoje projekty.

Ak by sme mali vybrať jeden projekt, ktorý bol prototypom tohto prístupu, boli by to Slovany, ktoré mali vyrásť na Račianskej ulici v Bratislave. Aj z dnešného pohľadu vyzerajú jeho vizualizácie futuristicky, ohurujúco, megalomansky...

Projekt, podobne ako mnoho ďalších, skončil na papieri. Jeho osudu sa INDEX venuje v ďalšej časti seriálu Megalomanské projekty.

V realitnej bubline

Z realitného pohľadu išlo o nafúknuté zlaté časy. Stačí sa pozrieť na oficiálne štatistiky Národnej banky Slovenska (NBS). Kým v druhom štvrťroku 2006 vyšlo bývanie v priemere na 980 eur za štvorcový meter, o rok neskôr to bolo 1180 eur a o ďalších 12 mesiacov až 1549 eur za štvorcový meter.

Ľudia akoby stratili zábrany a kupovali všetko. Nepozerali na stav bytu či kvalitu pripravovaného projektu. Čím luxusnejšie, tým lepšie, čím väčšie, tým žiadanejšie. A tak vyzerali aj projekty, do ktorých sa púšťali domáci aj zahraniční developeri.