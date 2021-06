Slovensko, krajina len pre starých? Čaká nás vážny problém

Demografický problém nikto nerieši.

9. jún 2021 o 13:47 Tomáš Vašuta

Rok 2021: Hovorme mu Juraj. Narodil sa krátko pred revolúciou a s rodinou žije v Bratislave. Podobne ako stovky iných rodín aj on narazil na problém, ktorý vie len veľmi ťažko ovplyvniť. V dôsledku enormného záujmu nezobrali jeho trojročnú dcéru do štátnej škôlky. Niektoré mestá či obce nedokázali reagovať na veľký nápor. Má smolu.

Rok 2071: Po polstoročí má Juraj opäť problém, ktorý môže len ťažko ovplyvniť. Keďže sa o seba už sám nevie postarať, hľadá miesto v domove pre seniorov. Má však smolu, keďže všetky kapacity sú beznádejne obsadené. Nepomôže mu ani jeho dcéra, ktorá sa rozhodla zostať žiť v zahraničí po tom, čo tam vyštudovala vysokú školu. Juraj sa jednoducho nenarodil pod štátnou hviezdou.

Možno sa vám uvedený príklad môže zdať trocha prehnaný. Osud Juraja však hrozí tisíckam obyvateľov Slovenska. Krajinu totiž čaká demografický šok. Odborníci aj analytici bijú na poplach, odvrátiť negatívny jav starnutia krajiny nebude vôbec jednoduché.

Vymierame

Slovensko vymiera. Nie je to len výstraha odborníkov, je to neodvrátiteľný fakt. A treba povedať, že ide o záležitosť, ktorá je známa niekoľko rokov. Ešte v roku 2015 publikovali výskumníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat) v Demografickom atlase SR negatívne vyhliadky na nasledujúce desaťročia.

Kým v tomto období patrilo Slovensko vekovým zložením medzi tri najmladšie krajiny v Európe, v roku 2060 sa situácia úplne obráti. Podľa slovenských vedcov budeme o štyri desaťročia patriť medzi tri najstaršie krajiny v Európe.

„Konzekvencie sú celkom zrejmé, pretože, ak sa počet dôchodcov zvýši trojnásobne, tak dôchodkové zaťaženie jednoducho stúpne. Bez ohľadu na výkonnosť ekonomiky. Nie je možné, aby to neprinieslo nejaké ekonomické a sociálne problémy,“ naznačoval spoluautor publikácie a demograf Branislav Bleha.

Problémom nebolo len starnutie, ale aj neustály pokles pôrodnosti. Zmenu trendu evidujú odborníci už po revolúcii. Zatiaľ čo koncom osemdesiatych rokov pripadali na jednu ženu dve deti, už na prelome tisícročí to bolo 1,2 dieťaťa. Situácia sa v ďalších rokoch síce zlepšila (na 1,5 dieťaťa), na trend starnutia však toto číslo nie je dostatočné. Na to, aby bola krajina ekonomicky udržateľná, by bolo potrebné, aby číslo stúplo na dve deti.

Vymieranie v Európe

Vedecký časopis The Lancet zverejnil v októbri 2020 článok o tom, ako sa bude vyvíjať počet obyvateľov jednotlivých krajín na svete. Kým v roku 2017 žilo na Slovensku 5,42 milióna obyvateľov, v roku 2100 by sme podľa štúdie mali mať len 2,56 milióna obyvateľov.

Nebudeme jediní, ktorí zažijú takúto drastickú redukciu. Analýza predpokladá, že počet obyvateľov Poľska klesne z 38,39 milióna na 15,42 milióna. O niečo menší skok predpokladajú vedci pri Česku. Tam analýza predpokladá pokles z 10,59 na 6,73 milióna obyvateľov.

Vymieranie hrozí celej Európe. Výnimky sa však nájdu napríklad v Belgicku, škandinávskych krajinách či na Britských ostrovoch. Ide o krajiny, ktoré môžu v nasledujúcich desaťročiach čakať výrazný prílev nových obyvateľov. Štúdia predpokladá, že počet obyvateľov Belgicka vzrastie zo súčasných 11,3 na 13,5 milióna ľudí.

„Politiky, ktoré dnes štáty presadzujú, môžu zmeniť trajektóriu plodnosti, úmrtnosti a migrácie. Veľkosť a zloženie populácie nie sú vonkajšími faktormi, ktoré musia krajiny zohľadniť pri plánovaní, ale skôr výsledkami, ktoré môžu pomôcť nasmerovať,“ napísali na záver autori štúdie.

Čo ďalej?

Vráťme sa na však na Slovensko do roku 2021.