Desať najväčších krachov cestoviek a prečo končia práve v júli

Viete, kedy je "najlepší" čas poslať cestovku do krachu? V lete. Ak ste prezieravý majiteľ a myslíte na svoje vrecká, ideálne je vybrať od cestujúcich zálohy či plnú sumu pred sezónou. Nejde o ironický návod na to, ako oklamať klientov, je to slovenská, ale aj zahraničná realita.

Aj podľa štatistík väčšina slovenských cestovných kancelárií skrachovala počas hlavnej sezóny. Majitelia akoby uplatnili postup spomenutý v úvode.

Aké však boli oficiálne dôvody a pozadie krachov? Travela, Karya Tours, Majáčik, Firo-tour... INDEX zanalyzoval desiatku príbehov, ktoré ukazujú na rôzne aspekty biznisu v turistickom ruchu. Pre úplnosť - väčšina krachov prebehla v júli.

Prvý veľký krach cestovky (Travela, 1997)

Krach cestovnej kancelárie Travela sa do slovenskej histórie navždy zapíše ako prvý a zároveň aj najdôležitejší. Prečo?

Prvýkrát sa ukázalo, aké nebezpečné môžu byť problémy cestovky pre jej klientov. Po krachu Travely v júli roku 1997 skončilo za hranicami vyše dvetisíc turistov.