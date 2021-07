Šéf asociácie CK: Dovolenka na vlastnú päsť? S cestovkou je to bezpečnejšie

Článok pokračuje pod video reklamou

Neistota, často sa meniace pravidlá aj obavy z nákazy covidom zabránili vlani mnohým Slovákom vycestovať na dovolenky. Aj preto sa cestovným kanceláriám extrémne prepadli tržby aj počet klientov. Spamätávať sa z toho budú niekoľko nasledujúcich sezón.

"Záujem cestovať túto sezónu je zhruba na úrovni 30 až 40 percent z predcovidového obdobia," vraví prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a šéf CK Happy travelRoman BERKES.

V rozhovore pre INDEX hovorí aj o tom, ako pandémia postihla cestovné kancelárie, prečo niektoré utlmili svoju činnosť, či o tom, ako bude vyzerať cestovanie počas tohto leta.

Cestovné kancelárie zažili pre pandémiu jedno z najťažších období. Aký predpokladáte ďalší vývoj?

Už nemôže byť iný než lepší. Posledný rok bol katastrofálny, zažili sme 93-percentný prepad klientov a 87-percentný prepad tržieb. Pre mnohé cestovné kancelárie to bolo takmer likvidačné.

Na druhej strane, ľudia očakávali, že cestovky budú končiť, no pesimistické scenáre sa nenaplnili. Prežili to v relatívnom zdraví a bojujú ďalej, hoci skončili dve z najväčších. Pomohlo uvoľňovanie a aj to, že pandemická situácia sa dostáva pod kontrolu, ako aj cestovateľský semafor.

Práve na zelené krajiny, v ktorých je pohyb najvoľnejší, cestovné kancelárie upriamujú túto sezónu pozornosť. Stále je to však len časť ponuky a čakáme, ako sa bude situácia vyvíjať mimo Európy. Čo sa týka záujmu cestovať, nachádzame sa na 30 až 40 percentách zo sezóny 2019.

Majú cestovky šancu tento rok vykryť také veľké straty?

Určite sa z toho budú dostávať niekoľko sezón, no nie je to až také dramatické, a to najmä vďaka štátnej pomoci. Pomoc, ktorú spustil štát vlani v decembri, pokryje cestovkám časť prevádzkových nákladov.

Druhou aktuálnou témou sú odložené zájazdy, čiže vouchery. Platnosť novely, ktorá vlani predĺžila obdobie na náhradné zájazdy alebo vrátenie peňazí klientom, sa končí v auguste. Znamená to, že ak sa dovtedy CK s klientom nedohodne na náhradnom zájazde, tak mu musí do 14. septembra vrátiť peniaze.

Aj keď je záujem o cestovanie dramaticky nižší a cestovky nemôžu robiť svoju prácu naplno, peniaze vrátiť musia. Lenže tieto peniaze fyzicky nemajú, lebo ich poslali na účty poskytovateľov služieb, hotelov, dopravných spoločností… Pomôcť by mala schéma, podľa ktorej si budú môcť kancelárie požičať na vrátenie peňazí klientom.

Pokles už pred pandémiou

Pomoc pre cestovný ruch, ktorá prišla v decembri, bola podľa vás dostatočná?