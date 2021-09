Na východe chceli stavať európsku atrakciu. Zostalo len pri sľuboch

Článok pokračuje pod video reklamou

Predstavte si región, ktorému sa turisti vyhýbajú. Aj keď má peknú prírodu, na masovú turistiku nemá takmer žiadny potenciál. Presvedčíte však miestnych, že sa to dá zmeniť a región má na to, aby sa stal európskou atrakciou.

Nie, nezačíname scenár nenáročnej komédie na štýl Slunce, seno, erotika. Je to príbeh veľkých plánov Holanďanov na Slovensku spred takmer pätnástich rokov. Neďaleko Humenného chceli postaviť najväčší zábavný park v strednej Európe.

Zasvietila vám výstražná kontrolka? Nuž, pred rokom 2008 bolo možné všetko. Teda - sľúbiť bolo možné všetko. Príkladom je aj projekt Vtáčie údolie, ktorému sa venujeme v ďalšej časti seriálu Megalomanské projekty.

A ukázali na Slovensko

Prakticky všetky neúspešné megalomanské projekty prechádzajú rovnakými fázami. Vždy sa to začína sľubmi, ktoré vystrieda realita, a končí sa to hľadaním výhovoriek. Inak to nebolo ani pri projekte Vtáčie údolie.