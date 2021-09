Stavebné sporenie? Zastaraný systém, ktorý sa vláda bála zrušiť

Článok pokračuje pod video reklamou

V sektore stavebných sporiteľní po odchode Wüstenrotu ostali dvaja hráči: líder trhu Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) a okrajová ČSOB stavebná sporiteľňa. Obe tvrdia, že v tomto biznise chcú pokračovať, hoci budúcnosť nevyzerá ružovo.

Ako upozorňuje aj Národná banka Slovenska (NBS), stavebné sporiteľne strácajú klientov i vklady: "Od septembra 2019 zaznamenal sektor stavebných sporiteľní prakticky každý mesiac len poklesy objemu úverov."

Zo stavebného sporenia sa stal nemastno-neslaný finančný produkt, ktorý pred časom stratil aj poslednú marketingovú zbraň - štátnu prémiu. A v kombinácii s ďalšími zásahmi štátu boli zo stavebného sporenia vymazané aj ďalšie kľúčové výhody, čo sporiteľov odrádza ešte viac.

Čo sa v stavebnom sporení zmenilo

Ak by sa stavebné sporiteľne spoliehali len na poskytovanie klasického stavebného sporenia, vzdali by to už dávnejšie. No využitie tohto finančného produktu sa medzičasom posunulo.

V súčasnosti slúži najmä na dofinancovanie hypotéky (umožňuje to Prvá stavebná sporiteľňa) a na financovanie rekonštrukcií bytov a domov cez medziúvery.