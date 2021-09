Spoľahlivo testujú covid, na rade je rakovina. Ukazujú, ako zarába špičková veda

Firma MultiplexDX, za ktorou stojí biochemik Pavol Čekan, skončila vlani napriek rastúcim tržbám v strate.

Nielen preto, že pri startupe sa to v prvých rokoch očakáva. Podpísalo sa pod to aj rozhodnutie darovať Slovensku 250-tisíc PCR testov na detekciu nového koronavírusu.

Testy, ktoré Čekanov MultiplexDX vyvíja v spolupráci s tímom vedca Borisa Klempu z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, sú len jednou z oblastí jeho podnikania.

Rodený Prešovčan s bohatými skúsenosťami z medzinárodných výskumných inštitúcií založil firmu najmä na vývoj technológií na diagnostiku rakoviny prsníka.

Od kebabu k biochémii

Už ako 18-ročný odišiel Pavol Čekan za vtedajšou priateľkou do Londýna. Hovorí, že ušiel pred mečiarizmom a vysokou nezamestnanosťou, ktorá na Slovensku panovala v 90. rokoch. Chcel sa tiež zlepšiť v angličtine, spoznať svet a študovať.

Lenže Slovensko vtedy ešte nebolo v Európskej únii a ročné štúdium na Oxforde vychádzalo na 18-tisíc libier. Mladý Slovák pochopil, že je to nad jeho finančné možnosti.

Umýval preto riad v predajni kebabu, miništroval v jezuitskom kostole (Pavol Čekan sa netají tým, že je hlboko veriaci), staral sa o charitatívny dom vo Velehrade, ktorá pomáha v Londýne migrantom z krajín bývalého Československa.

Londýn bol pre Pavla Čekana len odrazovým mostíkom. Keď mu jeho známy Peter Vošický poradil, že na Islande získa pracovné povolenie a bude môcť študovať na vysokej škole takmer bezplatne, dlho neváhal. Pobalil sa a presťahoval.

Pôvodne sa chcel stať lekárom. Skúšal to aj na Slovensku, ale na medicínu ho nevzali. Tak ju začal študovať na Islande, ale ako priznáva, bolo to nad jeho jazykové schopnosti. Skriptá boli síce v angličtine, ale výučba prebiehala v islandčine.

Medicíny sa tak definitívne vzdal a presedlal na biochémiu, ktorá je technickejšia a jazykovo striedmejšia. V priebehu roka sa naučil islandčinu a už v prvom semestri popri vysokej škole pracoval ako vedecký pracovník u profesora Bjarniho Ásgeirssona.

Islandský základ

Počas štúdia pracoval istý čas v domove dôchodcov, rozvážal pizzu a hrával florbal – s tímom dokonca vyhrali islandskú ligu. Sám nerozumie, ako to stíhal, ale jeden rok učil aj na katolíckej škole fyziku a chémiu žiakov druhého stupňa a napísal dve učebnice chémie, ktoré škola používala.

Vo voľnom čase sa prihlásil na konzervatórium, kde študoval operný spev. K hudbe mal vždy blízko. Ešte počas strednej školy spieval s Ivanom Táslerom, bol spevákom v kapele Prešovolt a účinkoval v šou Zem spieva. Na Islande sa zúčastnil na súťaže SuperStar, skončil pred bránami semifinále.

Zlom v jeho živote nastal po troch rokoch na islandskej univerzite. Dostal možnosť preskočiť magisterské štúdium a pokračovať na doktorandskom. Mohol si vyberať, kam pôjde.

V hre boli Dánsko alebo Švédsko, ale napokon prijal ponuku Snorriho Sigurdssona, ktorý pôsobil ako docent na Washingtonskej univerzite v Seattli. Ponúkol mu doktorandskú pozíciu na Islande s tým, že prvý rok mohol stráviť v Seattli.

Keď sa vrátil na Island, oslovil viacerých špičkových vedcov, ktorí skúmajú ribonukleovú kyselinu (RNA), s tým, že u nich chce pracovať. Jeden z nich sa mu ozval - profesor Thomas Tuschl z Rockeffelerovej univerzity v New Yorku.

Uňho Pavol Čekan pracoval na nových diagnostických technológiách v onkológii. Neskôr sa dostal do Národného onkologického inštitútu v Marylande.

Vypätie, stres a 60 - 70 hodín práce každý týždeň sa však podpísali na Čekanovom zdraví. V roku 2015 ťažko ochorel, na istý čas dokonca ochrnul. Rozhodol sa preto zvoľniť a presmerovať kariéru iným smerom.

Zarábajú už aj PCR testy

Pavol Čekan v tom čase dostával pracovné ponuky od rôznych firiem i vedeckých inštitúcií. Vybral si však vlastnú cestu, a tak vznikol MultiplexDX. Svoj startup najprv dva roky budoval v USA (kde má stále centrálu), potom sa vrátil na Slovensko a v 2018 preniesol laboratóriá do vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave, kde sídli doteraz.

Vlani MultiplexDX dosiahol tržby 814-tisíc eur, čo predstavovalo 2,5-násobný medziročný nárast. Naopak, v oboch uplynulých rokoch bola firma v strate. Pod tú minuloročnú sa podpísalo najmä nezištné rozhodnutie - firma darovala Slovensku 250-tisíc PCR testov a ďalších stotisíc poslala ako humanitárnu pomoc do Kene, na Ukrajinu a do Srbska.

„Chceli sme pomôcť, preto sme do vývoja, validácie a výroby PCR testov investovali veľa peňazí z vlastných zdrojov, zhruba 750-tisíc eur,“ vysvetľuje Čekan. S tým, že keby MultiplexDX predal testy za komerčnú cenu, zarobil by na nich 2,5 milióna eur a prehupol by sa do solídneho zisku (výrobné náklady na jeden test sa pohybovali okolo 2,70 eura, komerčná cena bola okolo desať eur).

Od začiatku pandémie investoval MultiplexDX do vývoja desiatich verzií certifikovaných RT-PCR testov na detekciu koronavírusu. V súčasnosti sa zaraďujú medzi najlepšie testy na svetovom trhu.

Každá verzia bola presnejšia a o niečo vylepšená. Napríklad: najprv bol na prepravu testov potrebný suchý ľad, teraz sú stabilné pri izbovej teplote. Milión testov si tak už nevyžaduje dvadsať paliet a štyri tony suchého ľadu, ale stačí jedna paleta, recyklovateľné boxy a štandardná komerčná letecká linka k zákazníkovi.

Dnes už PCR testy zarábajú a tvoria významnú časť tržieb Čekanovej firmy. MultiplexDX ich od minulého leta predáva za trhovú cenu po celom svete.

Momentálne pracuje na vývoji LAMP testov, ktoré sú rýchlejšie ako RT-PCR testy a nemusia sa vyhodnocovať v diagnostickom laboratóriu. Výsledok je známy do pol druha hodiny a namiesto zložitého labáku stačí dodávka s prívesom alebo autobus.

Lepšie diagnostikovať rakovinu

MultiplexDX napreduje aj v druhej oblasti svojej činnosti, ktorým je vývoj diagnostických metód pre rakovinu prsníka. Zameriava sa na vizualizačné a sekvenačné technológie.

Pri vizualizačnej sa zafarbí vzorka tkaniva, ktorá sa pacientovi odoberie v rámci biopsie, a sledujú sa konkrétne biomarkery a ich početnosť. „Podľa toho vieme určiť, o aký subtyp rakoviny ide,“ vraví Čekan. Neskôr sa tkanivo použije v sekvenačnej technológii - rozomelie sa a znovu sa skúmajú biomarkery a ich kvantifikácia.

Cieľom je získať viac informácií, lepšie nastaviť liečbu a zabrániť tomu, aby sa rakovina pacientovi vrátila. MultiplexDX chce technológie ponúkať onkologickým inštitúciám, ako aj samotným pacientom, ktorí sú ochotní takýto test podstúpiť.

V súčasnosti sú technológie vo validačnej fáze, hotová by podľa plánov mohla byť na prelome rokov 2022 - 2023. Firma na túto etapu vývoja získala grant 2,5 milióna eur z európskej schémy EIC Accelerator. Vďaka nemu mohla prijať kvalitných vedcov i obchodníkov, ako aj nakúpiť potrebnú techniku.

S grantmi má Pavol Čekan bohaté skúsenosti. Dobré i zlé. Napríklad v roku 2017 jeho firma neuspela so žiadosťou o slovenské eurofondy na projekt za 6,9 milióna eur. Namiesto toho mali dotácie dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Nezrovnalosti pri tejto eurofondovej výzve viedli k škandálu, ktorý prispel k pádu vtedajšieho ministra školstva za SNS Petra Plavčana.

Na druhej strane, MultiplexDX získal vedecké granty ministerstva zdravotníctva na detekciu neuroendokrinných nádorov a nedávno aj grant na test, ktorý rozlíši chrípku od covidu.

Vo všeobecnosti však Pavol Čekan hovorí, že Slovensko (štát) nedostatočne podporuje tunajšiu vedu. Zle nastavené sú podľa neho aj eurofondy. Firmy a výskumné inštitúcie z Bratislavského kraja k nim majú sťažený prístup, keďže je papierovo príliš bohatým regiónom.

MultiplexDX sa tak musí spoliehať na súkromných investorov. Zatiaľ sa mu darí presvedčiť ich, že jeho biznis plán vyjde. Prvú investíciu vo výške 400-tisíc eur získal MultiplexDX ešte v roku 2016 od investičnej spoločnosti Neulogy Ventures. Ďalšie zdroje doň o dva roky neskôr vložil peniaze americký investor Ronald Cook a členovia platformy Crowdberry.

Potrebuje pomoc

Byť vedcom a podnikateľom - manažérom v jednej osobe je extrémne náročné. Ešte pred pandémiou bol Pavol Čekan presvedčený, že obe roly zvláda, ale si to už nemyslí. Rok a pol intenzívnej práce ho vyšťavil. Zisťuje, že nestíha: „Uvažujem nad tým, že potrebujem pomôcť a aj firma potrebuje novú krv.“

Rád by do firmy pritiahol nielen lepších vedcov, ako je on sám, ale predovšetkým siahol po vrcholovom manažérovi, ktorý by ho doplnil vo vedení firmy a pomohol jej k ďalšiemu rastu tržieb.

Nájsť kvalitného človeka v úzkom špecifickom biznise nie je nemožné. Na pracovnom trhu sa pohybujú headhunteri, ktorí sa na biotechnologické firmy špecializujú. „Takýto človek bude zrejme zo zahraničia a viem, že bude drahý. Musíte mať pre neho pripravenú aj ponuku istého podielu vo firme,“ uvažuje Čekan.

To, či MultiplexDX takého človeka prijme, bude podľa neho závisieť od finančných možnosti a stabilizácie firmy, ktorá je aktuálnou prioritou: „Mali sme za posledných osem-deväť mesiacov veľké predaje (vďaka PCR testom, pozn. red.). Potrebujem vedieť, že ich dokážeme rok-dva zopakovať. Aby som to zistil, potrebujem ešte aspoň pol roka počkať.“

Sám Pavol Čekan napriek tomu, že pandémia ho postavila do svetla reflektorov médií i sociálnych sietí, nemá žiadne maniere. Stále býva v podnájme, jazdí na lízovanom peugeote a na exotické dovolenky nechodieva. Keďže má tri školopovinné deti, jeho veľkou obavou je, či tretia vlna opätovne nezatvorí školy.

