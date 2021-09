Sulík: Drahá elektrina? Lebo úplatky pre Fica a milióny pre Brhela (rozhovor)

Richard Sulík (SaS) nastúpil na pozíciu ministra hospodárstva s tým, že malými krokmi, prostredníctvom takzvaných antibyrokratických balíčkov, zlepší podnikateľské prostredie. Prvý balíček schválil parlament minulý rok v lete, v súčasnosti sa pracuje na druhom.

Slovenskí priemyselníci však v súčasnosti čelia bezprecedentným výzvam. Trhová cena elektriny je na maxime a zrejme bude ďalej stúpať. Súvisí to s oživením ekonomiky, ale aj s drahšími emisnými povolenkami a prísnejšími zelenými cieľmi Európskej únie. Od vlády tak očakávajú systémové riešenia.

„Viem si predstaviť systém, v ktorom by firmy za povolenky platili len vtedy, ak vyrábajú energeticky náročnejším spôsobom. Ak by napríklad výroba jednej tony hliníka najmodernejšou technológiou vyprodukovala štyri tony CO2, štát by nakúpil emisné povolenky postačujúce na toto množstvo,“ naznačuje Richard SULÍK.

S Richardom Sulíkom sa zhovárame o tom: Kedy bude hotové Kilečko 2 a či jeho rezort chystá aj tretie

Či SaS podporí zákon o rozpočtovej zodpovednosti

Ako chce ministerstvo hospodárstva riešiť stúpajúce ceny elektriny

Či priemyselníci dostanú vyššie kompenzácie za nákup emisných povoleniek

Prečo je vodík dôležitý pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Ako by mala vyzerať optimálna minimálna mzda

Čo hovorí na prípadný lockdown počas tretej vlny pandémie covidu

Druhý antibyrokratický balíček pre podnikateľov Kilečko 2 ste chceli do medzirezortného pripomienkového konania posunúť v septembri. V akom stave je to štádiu?