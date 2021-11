Ich aplikácia mení medicínu, podľa EKG navrhne liečbu

Článok pokračuje pod video reklamou

Martin Herman začal na vývoji rôznych aplikácií pracovať už ako 14-ročný a od ukončenia strednej školy pracoval na viacerých medzinárodných IT projektoch. V roku 2017 rozbehol vlastné podnikanie s bratom Robertom, ktorý vyštudoval medicínu vo Viedni, a pustili sa do vývoja mobilnej aplikácie PMcardio.

Aplikácia slúži ako klinický asistent. Všeobecný lekár do nej nafotografuje EKG záznam z prístroja, algoritmy potom údaje z neho zdigitalizujú, vyhodnotia a určia diagnózu.

Nejde len o diagnostiku, PMcardio podľa aktuálnych medicínskych smerníc tiež odporučí vhodnú liečbu. Všeobecný lekár tak prostredníctvom aplikácie nebude musieť overovať stav pacienta u špecialistu, môže liečbu navrhnúť ihneď. Podľa Martina má jeho systém veľký potenciál zlepšiť diagnostiku a liečbu srdcovo-cievnych ochorení už v primárnej starostlivosti.

„V súčasnosti máme päťtisíc používateľov aplikácie a od októbra sa rozbehnú pilotné projekty so záchrankami na Slovensku v švajčiarskom Berne,“ vraví v rozhovore pre INDEX Martin Herman. Vďaka spolupráci s poisťovňami Union a Dôvera bude aplikáciu používať napríklad Záchranná zdravotná služba Bratislava.

Martin Herman je čerstvým víťazom súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2020 a získal tiež Cenu INDEXU za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh. Pätnásty ročník súťaže zorganizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International Slovakia v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska.

Top nápady: Systém na úspory energií, aj univerzálny internet banking Okrem Powerful Medical sa do finále súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 20201 dostali zakladatelia projektov Ceelabs (Peter Feciľak), Malai Biomaterials Design (Zuzana Gombošová), Spineo clin (Mário Lazar), Usability Engineering Center (Jana Malečková) a Wintrend (Mária Zimová). Ceelabs vyvinul systém na meranie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie na účely miestnych samospráv, ktorý identifikuje možné úspory a príležitosti na zníženie uhlíkovej stopy.

Malai Biomaterials Design vyrába biokompozitný materiál na základe bakteriálnej celulózy pestovanej v odpadovej vode zo spracovania kokosu.

Spineo clin sa zameriava na rehabilitáciu pacientov s bolesťami a poruchami pohybového a nervového systému.

Usability Engineering Center vyvíja univerzálny internet banking, v ktorom si používatelia budú môcť spojiť všetky svoje bankové účty v EÚ do jednej aplikácie.

Wintrend sa zameriava na tvorbu edukačných pomôcok pre deti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní

Finalisti súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2020 (zľava): Martin Herman, Peter Feciľak, Jana Malečková, Zuzana Gombošová a Mário Lazar. (zdroj: JA Slovensko)

Všeobecný lekár v aplikácii odfotografujea EKG záznam z prístroja, algoritmy potom údaje vyhodnotia. Prečo ste šli do vývoja aplikácie, ktorá záznam odfotografuje? Nebolo jednoduchšie riešenie, aby sa váš produkt priamo napojil na EKG prístroj?

Odpoveď je pomerne jednoduchá – je to komplikované. V nemocnici používajú desať rôznych EKG prístrojov od desiatich rôznych výrobcov. Druhým problémom je, že veľkí výrobcovia EKG prístrojov ako GE, Philips či Medtronic nedajú tretím stranám prístup do ich digitálneho signálu, ktorý si chránia.

Naše riešenie je jednoduchšie. Vieme napochodovať do akejkoľvek nemocnice a povedať manažmentu a lekárom: nepotrebujete nakupovať ani inštalovať nový hardvér a ani špecifické EKG prístroje, stačí si stiahnuť aplikáciu do smartfónu. Tá dokáže čítať dáta z akéhokoľvek EKG prístroja a záznamov.

Čo bol najväčší technický problém, ktorý ste museli počas vývoja riešiť?

Jeden z najväčších problémov spočíva v samotnej digitalizácii a prečítaní EKG záznamu. Na prvý pohľad ide o jednoduchý problém, ale je komplikovanejší, než sa zdá.

Laik by povedal, že stačí vymazať z EKG záznamov pozadie a zobrať do úvahy len krivky na zázname, takzvané zvody. Lenže lekári fotia záznamy aj z papiera, ktorý je pokrčený, popísaný perom alebo obliaty kávou. To všetko musí digitalizácia brať do úvahy.

Ďalším problémom je, že jednotlivé zvody sa na zázname niekedy prekrývajú, niekedy aj štyri na jednom mieste.

Zakladatelia spoločnosti Powerful Medical Robert (vľavo) a Martin Hermanovci. (zdroj: Powerful Medical)

Ako ste to teda riešili, aby algoritmus nemal problémy s načítaním dát zo záznamu?

V prvom kroku sme sa museli vyrovnať s tým, ako je papier pokrivený. Preto sme urobili komplexnú rekonštrukciu papiera. Je to naše interné know-how, ale vo výsledku dokážeme z pokrčeného papiera vytvoriť sken, ktorý je pekne čitateľný.

Druhou výzvou bolo „vytiahnuť“ všetky informácie z fotografie, keďže niektoré úseky EKG záznamu nie sú dobre čitateľné, alebo sa v nich krivky prekrývajú. S týmito nepríjemnosťami sa musel algoritmus naučiť vyrovnať.

Hľadali absolútnu pravdu

Aby sa umelá inteligencia učila, potrebuje obrovské množstvo dát. Ako ste ich zohnali a spracovali na účely vývoja aplikácie?