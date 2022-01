Tomanová advokáta dohodila, Hatráková neriešila a polícia odflákla

Prípad nahrávky, v ktorej sa spomína súdny lobing aj platba bez zmluvy, odhaľuje možné zlyhania.

„Ďalej som s tou nahrávkou nič neurobila,“ reagovala poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková tento týždeň pri vypočutí kandidátok na post detskej komisárky.

Otázka smerovala k nahrávke, na ktorej advokát opisuje matke súdny lobing a hovorí o taxe 50 až 60-tisíc eur. Obsah nahrávky už bol viackrát medializovaný,

práve pre viacero sporných momentov, ktoré hraničia s advokátskou morálkou a profesionalitou.

„Tých 60 by mala byť horná hranica, kde si to viem predstaviť, že áno, teraz je vyzbrojený tak, že pôjde naplno. Lebo on dostal svoje a vie riešiť,“ opisuje postup advokát.

Matka sa na neho obrátila, pretože sa neúspešne súdila o svoje dieťa. Neskôr nahrávku posunula v dobrej viere, že sa veci budú riešiť, poslankyni Hatrákovej. Tá záznamom disponuje už zhruba rok a pol, no na políciu či prokuratúru sa neobrátila.

Článok pokračuje pod video reklamou

Jedna odporúčala, druhá neriešila

Nadácia má od decembra znalecký posudok, z ktorého vyplýva, kto je daným advokátom. Znalec v ňom porovnal mužský hlas z nahrávky s iným zvukovým záznamom, na ktorom oficiálne vystupuje daný advokát. Na základe zhody rečového prejavu v oboch záznamoch dospel k vyhodnoteniu, kde spomína "pozitívnu identifikáciu" a že "s najväčšou pravdepodobnosťou" ide o tú istú osobu.

Ide o rovnakého advokáta, ktorého zas inej matke odporúčala súčasná detská komisárka Viera Tomanová.

,,Pán doktor Gara vzhľadom na všetky tie vzťahy povedal, že zajtra mu mám ráno zavolať, že on ju zoberie... Ja viem, že Gara je aj drahý, aj všetko, ale v tomto prípade ona sa už nepohne bez dobrého a bez človeka, ktorý je skúsený. Ja hovorím o Garovi aj preto, lebo Gara má kontakty aj na Ústavný súd a má kontakty aj na Európsky súd pre ľudské práva.... A má s tým aj skúsenosti,“ hovorila dosluhujúca komisárka na staršej nahrávke.

Komisárka pre deti Viera Tomanová. (zdroj: TASR)

Nadácia požiadala k znaleckému posudku o reakciu aj spomínaného advokáta. Pýtala sa ho zároveň, či si stojí za svojimi predošlými vyjadreniami pred políciou, že celá nahrávka je podvrh a na nahrávke nie je on ani nikto z jeho bratislavskej advokátskej kancelárie. Na otázky zaslané mailom do jeho kancelárie nereagoval.

Polícia si neoverila, kto je na nahrávke

Znalecký posudok k nahrávke si ale nedali urobiť vyšetrovacie orgány, napriek faktu, že k nej mali niekoľko podnetov a viedli hneď viacero vyšetrovaní. Nakoniec si ho objednala vlani na jeseň u Kriminalistického a expertízneho ústavu polície Beáta Janočková, matka, v ktorej súdnom spore o dieťa figuruje aj spomínaný advokát.

Viacero podnetov v súvislosti s nahrávkou podala doteraz aj Nadácia.

Na políciu aj Slovenskú advokátsku komoru (SAK) sme sa obrátili ešte v lete 2020. Niekedy v tom čase sa k nahrávke dostala aj vtedajšia poslankyňa Národnej rady Katarína Hatráková. Tá sa však na orgány činné v trestnom konaní neobrátila.

Naopak, Nadácia cez viaceré podnety poukázala tak na možnú korupciu ako aj na možné obchádzanie daňových pravidiel. Advokát totiž na nahrávke potenciálnej klientke na otázku, či má ísť platba v hotovosti odpovedá: „Môžeme sa dohodnúť aj na účet, ak si chcete byť viac istá niečím, urobíme si zmluvu o poskytovaní právnej služby s tým, že len tam musí ísť DPH.“ Následne spresňuje, že suma by bola „vlastne ďalších 12-tisíc“ a „ak to nepôjde cez účet, tak nie“.

V komore sa neponáhľali

Advokátska komora najskôr mesiace nekonala. Tak sa Nadácia začala zaujímať prečo a pýtala sa aj na potenciálny konflikt záujmov, keďže vtedajšia šéfka Revíznej komisie Zuzana Čížová je známa advokátovej manželky. Revízna komisia je akousi vstupnou hranicou, ktorá posudzuje, či sa podnet vôbec bude v komore riešiť.

"Vzhľadom na to, že predsedníčka komisie sa z vysokej školy pozná s manželkou osoby, na ktorú sťažnosť smerovala, aj napriek tomu, že sa už nestretávajú, poverila iného člena preverením sťažnosti a do tohto procesou nijako nezasahuje,” uviedla advokátska komora.

V januári, teda po siedmich mesiacoch od podania nášho podnetu, sama Čížová oznámila, že podala návrh na začatie disciplinárneho konania.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Chráni Viera Tomanová práva detí? Zisťoval Pavol Fejér Čítajte

Neskôr sa Nadácia z policajného vyšetrovania ako oznamovateľ dozvedela, že SAK síce na začiatku nekonala, no tesne po obdržaní nášho podnetu ešte v lete 2020 posunula nahrávku samotnému advokátovi.

Garu nakoniec vlani v auguste, po vyše roku od podnetu komora uznala za vinného, ale kvôli inej časti, na ktorú Nadácia tiež v podnete upozornila. Zverejňoval totiž citlivé informácie zo živého spisu vrátane zvukovej nahrávky dieťaťa.

Komora ale zároveň „upustila od uloženia disciplinárneho stíhania“. Inými slovami, síce ho uznala vinným, ale žiadny trest nedostal.

Čo sa týka možného ovplyvňovania súdu, odvolala sa komora na prebiehajúce policajné konanie. Komora totiž nemá vyšetrovacie právomoci porovnateľné s políciou.

Polícia: k naplneniu nedošlo

Lepšie však nedopadlo ani vyšetrovanie na polícii. Najskôr ho vyšetrovateľ okresnej kriminálky z Bratislavy zastavil, pretože podľa neho k naplneniu žiadneho trestného činu nedošlo, keďže nahrávka hovorí len o plánoch, nie o zrealizovanej akcii.

Po nahliadnutí do spisu Nadácia zistila, že okrem výsluchu opísaného advokáta žiaden iný úkon vyšetrovateľ neurobil. Vypočul len Andreja Garu, ktorý vo svojej výpovedi poprel, že by na nahrávke bol on alebo niekto z jeho advokátskej kancelárie.

Proti rozhodnutiu polície podala Nadácia sťažnosť, v ktorej tiež doplnila smskovú komunikáciu, potvrdzujúcu dohadovanie autorky nahrávky s bratislavským advokátom na stretnutí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Si boss alebo Boh? Nahrávka hovorí o delení úplatkov v štátnych lesoch Čítajte

Okresná prokuratúra ale našu sťažnosť zamietla okrem iného s argumentom, že z nezákonnej činnosti nemôže vyplývať povinnosť odvádzať daň, lebo by sa jej konateľ k úplatku automaticky priznal.

Čo sa týka možnej nepriamej korupcie, zhodla sa prokuratúra so stanoviskom Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý tiež možnú korupciu posudzoval, no zamietol ju s tým, že „nie je možné dôvodiť podozrenie z konkrétnej trestnej činnosti“.

Keďže disponujeme dôkazom v podobe znaleckého posudku, podľa ktorého konkrétny advokát hovorí na nahrávke o ovplyvňovaní súdu, opäť konáme. Tentoraz sa obraciame na generálneho prokurátora, nech preskúma postup podriadenej prokuratúry. Postup okresnej prokuratúry považujeme za predčasný. A tiež policajného prezidenta, pretože polícia podľa nás náležite neobjasnila skutkový stav a neurobila všetko, čo mala, aby si overila totožnosť osoby na nahrávke.