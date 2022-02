Už len v skle alebo v plechovke. Prečo končí pivo v plaste?

Do PET fliaš prestávajú stáčať menší i väčší výrobcovia.

V minulosti populárne pivo v plastových fľašiach mizne z obchodov. Viaceré pivovary sa PET fliaš vzdali a preferujú plechovky, prípadne sklo.

Dôvodom nie je len zmena preferencií zákazníkov, ale aj nový zálohový systém, ktorý na Slovensku rozbehol začiatkom tohto roka. Okrem PET sa zálohujú aj plechovky, naopak, niektoré sklenené fľaše sú naďalej jednorazové.

Remeselný pivovar Stupavar zo Stupavy predával pivo dlhé roky v litrových PET fľašiach a sčasti v nevratnom skle. Od januára už svoju produkciu do PET nestáča, ostal iba pri nevratnom skle.

Pre zákazníka toto rozhodnutie znamená výrazné zdraženie piva. Za cenu litrovej PET fľaše (2,70 eura) si môže kúpiť už len pollitrovú sklenenú fľašu (2,50 eura). Čo je v princípe zdraženie o sto percent.

Navyše, nevratné sklo, ak v rámci separovania odpadu neskončí v zelenom kontajneri, môže predstavovať environmentálnu záťaž.

Hnedá PET fľaša je najhoršie recyklovateľná

Stupavar na otázky INDEXU nereagoval, no jeho rozhodnutie možno vysvetliť ekonomickou logikou.

Ak by chcel pivovar vymeniť jednorazové sklenené fľaše za vratné, musel by investovať do špeciálnej linky, ktorá ich sterilizuje a zbaví starých etikiet. Pre menšie pivovary je to pomerne vysoká investícia s dlhšou návratnosťou. To isté platí aj o prechode na plechovky.