Ako zmeniť Slovensko na modernú krajinu? Radí dvanásť osobností

Dvanásť osobností z rôznych odvetví, od podnikateľskej sféry až po školstvo, sme v priebehu minulého roka vyspovedali v sérii rozhovorov pod názvom Moderná krajina – návod, ako zlepšiť Slovensko. Položili sme im jednu spoločnú otázku: "V čom Slovensko zlyháva a ako by ste načrtli víziu krajiny v 21. storočí?"

Ich odpovede ponúkajú pomerne jasnú predstavu o tom, v čom má Slovensko značné rezervy. Vyplynuli z nich aj odporúčania, na čo by sa mala súčasná, ale aj budúca vláda zamerať.

Návrhy našich respondentov sme rozdelili na šesť kategórií, ktoré sa v rozhovoroch opakovali - podnikateľské prostredie, školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, rómska otázka a odlev mladých ľudí do zahraničia.

1. Čo najmenej štátu v podnikateľskom prostredí

Výhodou Slovenska je ešte stále dostatok kvalifikovaných ľudí a relatívne rozumná cena práce. "V Silicon Valley máte síce vybudovanú skvelú infraštruktúru a množstvo investorov, no keď chcete zohnať dobrého inžiniera na svoj projekt, môže vás to vyjsť aj 400-tisíc eur ročne," hovorí zakladateľ spoločnosti Photoneo Tomáš Kovačovský.

Photoneo, v ktorom je technickým riaditeľom, sa venuje 3D senzorovej technológii. Podľa Kovačovského nechcú firmu sťahovať do zahraničia, ale podnikanie no Slovensku mu najviac sťažuje zbytočná byrokracia.

Štát by podľa neho nemal do podnikateľského prostredia príliš zasahovať, pretože zvyčajne narobí viac škody ako úžitku: "Firmy si dokážu svoje problémy vyriešiť aj samy. Ak by sa štát až príliš angažoval v pomoci, môže to mať opačný efekt."

Podnikatelia, s ktorými sme sa zhovárali, vidia úlohu štátu skôr v podpore malých startupov, ktoré momentálne prehliada.