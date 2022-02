Remišovej pribúdajú problémy, župani sa na ňu sťažovali v Bruseli

Predsedovia Banskej Bystrice, Košíc a Prešova kritizujú rozdelenie peňazí aj stratu kompetencií.

Po problémoch Veroniky Remišovej (Za ľudí) s nevyčerpanými starými eurofondmi prichádzajú zásadné otázky aj okolo tých nových, na nasledujúcich sedem rokov.

Nespokojní sú napríklad ľudia v regiónoch mimo Bratislavy, pričom svoje rozhorčenie neváhajú eskalovať aj na najvyššie úrovne Európskej únie.

Predsedovia Banskobystrického, Košického a Prešovského samosprávneho kraja minulý týždeň cestovali do Bruselu, aby Európskej komisii prezentovali svoje pripomienky voči práci Remišovej ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).

Ján Lunter (BSK), Milan Majerský (PSK) a Rastislav Trnka (KSK) argumentujú, že ako najmenej rozvinutým regiónom Slovenska im z celkového eurofondového balíka pripadne relatívne malý objem peňazí.

Prekáža im tiež, že nad „svojimi“ eurofondmi nebudú mať takmer žiadnu kontrolu, hoci im to Remišovej ministerstvo sľubovalo. Do tretice, nepozdáva sa im ani to, ako MIRRI pristupuje k projektom pre rómske komunity.

Dokumenty dostali na poslednú chvíľu

MIRRI ešte v decembri poslalo do Bruselu neoficiálnu verziu takzvanej Partnerskej dohody a operačného programu. Bez toho, aby Európska komisia tieto dokumenty schválila,nebude možné využiť 13 miliárd eur eurofondov z nového programovacieho obdobia na roky 2021 až 2027.

Príprava dokumentov je úloha MIRRI, hoci do procesu by sa mali aktívne zapojiť aj ostatné ministerstvá, tretí sektor, firmy a samosprávy. Realita bola podľa županov iná.