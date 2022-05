Väzby na Rusov, hacienda nad Devínom. Beljajev sa držal Mečiara i Fica

Alexej Beljajev. (zdroj: Hej, Ty!)

Ak by ste podnikateľa Alexeja Beljajeva hľadali podľa adresy, ktorú má zapísanú v obchodnom registri, prišli by ste k obyčajnému paneláku v bratislavskej Petržalke. Neznalý človek by mohol nadobudnúť dojem, že má do činenia s nenáročným a v podstate skromným biznismenom.

Opak je pravdou. Beljajev na najväčšom slovenskom sídlisku dávno nebýva. Nad Devínom si vybudoval honosnú vilu, ktorá sa rozlohou radí medzi najväčšie súkromné rezidencie v krajine. Slovensko o nej vie aj preto, že vznikla ako čierna stavba.

A to je len jeden čriepok zo skladačky profilu Alexeja Beljajeva. Hoci veľavravný.

Podnikateľ s ruskými koreňmi sa od Nežnej revolúcie vypracoval medzi najbohatších a najvplyvnejších ľudí na Slovensku. Jeho životnú dráhu opisujeme v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

Požiar pod Slavínom

Február 2007. Právnik a občiansky aktivista Martin Rohaľ Iľkiv zažíva ráno, na ktoré zrejme nezabudne do konca života. Spolu s manželkou, ktorá je v šiestom mesiaci tehotenstva, musí utekať z rodičovského domu.

Dôvodom je požiar strechy domu, ktorý sa nachádzal v lukratívnej bratislavskej štvrti pod Slavínom. Nešlo o náhodu.