Brigádnici sa neoplatili. Innovatrics prijal Ukrajincov a testuje umelú inteligenciu

Firma, ktorá sa špecializuje na biometriu, zamestnala matky s deťmi.

Žijeme v dobe biometrickej revolúcie. Je to technológia, ktorá overuje identitu človeka prostredníctvom odtlačku prsta alebo rozpoznania tváre. Stretávame sa s ňou napríklad pri odomknutí smartfónu, zabezpečuje bezpečný vstup do firemných priestorov či do bankového konta.

Od roku 2007 sa biometrii venuje aj slovenská firma Innovatrics, za ktorou stojí Ján Lunter mladší. Ide o hráča so silným postavením v globálnom meradle, ktorého technológia už overila identitu viac ako miliardy ľudí.

Tvárová biometria významne rozšírila komerčné možnosti technológií, pretože kamery sú na rozdiel od skenerov na odtlačky prstov lacnejšie, a teda aj používanejšie.

Keď Innovatrics začínal, mala tvárová biometria veľkú chybovosť, ale vďaka vývoju neurónových sietí a umelej inteligencie sa jej spoľahlivosť výrazne zlepšila.

Firma najnovšie spustila projekt, v rámci ktorého chce tvárovú biometriu zlepšovať. Na tento účel firma zamestnala päť Ukrajincov a ďalších plánuje v blízkom čase prijať.

"Nechceli sme byť charitou, preto sme Ukrajincom ponúkli prácu, ktorá bude zmysluplná pre nich, ale aj pre nás," vysvetľuje manažér Innovatricsu pre komunikáciu Ján Záborský.

Tím na overovanie živosti