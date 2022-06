Mýto pre diaľnice: starý tender vyšetruje polícia, nový sa už komplikuje

Nové mýto má vybrať viditeľne viac peňazí na stavbu diaľnic. Otázkou je, či sa plán podarí.

Taxikár si na predražený lízing kúpi auto, no keď ho splatí, nevlastní ho, ale vráti lízingovej spoločnosti. Navyše, počas celého obdobia, kedy ho používa, takmer polovicu tržieb odvedie “lízingovke.”

Asi tak fungoval na Slovensku viac ako desať rokov mýtny systém. Jeho dodávku a prevádzku si štát objednal od spoločnosti SkyToll.

Zmluva končí, “staré mýto” vyšetruje polícia a nový tender vyhral obchodný partner SkyTollu. Pre pochybnosti, že súťaž nebola celkom férová, mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital žiadajú ministra dopravy Andreja Doležala (Sme rodina)[ZM1] , aby vybral najvhodnejšie riešenie a nezopakoval chyby z minulosti.

Prečo by občanov malo zaujímať mýto

Mýtny systém sa skladá z mýtnych brán, IT technológií a zariadení, ktoré počítajú nákladným autám, kamiónom a autobusom, koľko kilometrov po slovenských cestách prejdú. Na základe toho platia poplatky za ich užívanie. Peniaze, ktoré takto štát vyberie, by mal použiť na výstavbu diaľnic a opravu existujúcich ciest. Takže by malo platiť, že čím viac z mýta získame, tým lepšie sa nám bude po Slovensku jazdiť.

Lenže, celkom tak na Slovensku mýto nefungovalo. Už pred štyrmi rokmi na nedostatky upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý dozerá na hospodárenie štátu a samospráv.

Zistenia boli natoľko závažné, že ich NKÚ postúpil prokuratúre a polícii.

Od roku 2019 sa ale vyšetrovanie zásadne nepohlo. Až nedávno pre Nadáciu Zastavme korupciu potvrdil Úrad špeciálnej prokuratúry, že vo veci začali trestné stíhanie. „Pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. V súčasnosti sú zabezpečované dôkazy,” priblížila hovorkyňa prokuratúry Jana Tokolyová.

V prípade tohto trestného činu môže ísť páchateľ do väzenia na 3 až 10 rokov, ak spôsobí svojím konaním značnú škodu. Ak je súčasťou zločineckej skupiny, trest je vyšší, maximálne 15 rokov.

NKÚ vyčítal diaľničnej spoločnosti, že investovala viac než 850 miliónov eur do vybudovania mýtneho systému, avšak licencie k nemu nevlastní. Po skončení zmluvy si jednoducho celý systém SkyToll odnesie so sebou.

Alebo ho možno predá Slovensku ešte raz v novej súťaži.

Úrad tiež kritizoval, že za štvorročné kontrolované obdobie bol výnos z mýta takmer miliardový (968 miliónov eur) a až polovica z toho tiekla do SkyToll.

Len 33 percent išlo na rozvoj ciest, teda na ich údržbu a stavbu.

Za staré “mýto” bol ako minister dopravy zodpovedný Ľubomír Vážny zo Smeru. Politik tvrdenia NKÚ odmietal, považoval ich za poškodzovanie dobrého mena a ohováranie a avizoval trestné oznámenie.

V januári 2020 ho aj skutočne podal. Spochybnil v ňom odbornosť a objektivitu zistení kontroly.

„Polícia podľa informácií NKÚ vyhodnotila toto oznámenie ako nekvalifikované a trestné stíhanie ani nezačala,” reagovali z úradu.

Vážny reagoval aj na výsledky nového tendra, ktorý vyhral CzechToll spriaznený so SkyTollom. Podľa neho by sa mu mali kritici z minulosti ospravedlniť, keďže aj nové vedenie vybralo v podstate starého dodávateľa.

Čo bolo a je zlé na mýte 1 a 2

Prvý tender na mýto bol podozrivý preto, že pôvodne v roku 2008 súťažili štyri firmy, pričom tri ponuky vylúčili. Zostala jediná najdrahšia ponuka od víťaznej firmy SkyToll, ktorú v tom čase ovládali francúzska firma Sanef a cyperská schránka Ibertax.

Generálny riaditeľ SkyToll Matej Okáli. (zdroj: TASR)

V nej podľa cyperského registra figurovali nepriamo aj štyri zamestnankyne J&T.

Hoci finančná skupina v tom čase vplyv odmietala, neskôr sa k podielu v SkyTolle priznala. Médiá uvádzali, že z mýta mohol profitovať aj ružomberský podnikateľ Milan Fiľo, písala o tom aj Nadácia Zastavme korupciu.

V súčasnosti sú ako koneční užívatelia výhod v slovenskom registri uvedení český podnikateľ Petr Syrovátko a jeho manželka.

Podľa českých novinárov tam, kde je Syrovátko je aj skupina PPF už nebohého podnikateľa Petra Kellnera.

PPF je jediným vlastníkom aj CzechTollu, ktorý vyhral novú súťaž.

Starí známi a nová cena

Štát predpokladal, že nový mýtny systém nakúpi za viac než 40 miliónov eur. Tiež deklaroval, že „otvorením“ podmienok priláka širokú škálu záujemcov.

Do tendra sa ale nakoniec prihlásili len traja súťažiaci, CzechToll predložil podľa medializovaných informácií najnižšiu cenu – len 13,8 milióna eur.

Zdalo by sa, že príbeh slovenského mýta čaká šťastný a efektívny koniec.

Do tendra sa zapojili len traja uchádzači, napriek počiatočnému oveľa širšiemu záujmu. Ďalší dodávatelia mýtnych systémov v Európe sa sťažovali na podmienky súťaže.

Napríklad, rakúsky Kapsch namietal, že zadanie favorizuje IT firmy. Odradiť mohli aj širšie licenčné podmienky, ktoré vyžadovala Národná diaľničná spoločnosť. Poučená chybami z minulosti, (keď investovala do vybudovania systému, ktorý nevlastní), teraz vyžadovala licencie a zdrojové kódy tak, že by s nimi dokonca mohla ďalej obchodovať alebo ich posúvať iným subjektom.

Otázne však je, či CzechToll túto podmienku splní. Jeho ponuka je totiž postavená na technickom riešení, ktoré dodali aj pre české diaľnice. A tam je kľúčovou súčasťou produkt Billien od spoločnosti TollNet.

Možná prekážka ku kódom

Keďže Billien je produkt tretej strany, v zmysle Zmluvy by sa nemuseli aplikovať široké licenčné podmienky, ktoré boli problematické pre iných záujemcov.

NDS by tak nakoniec dostala „prístup“ len k časti IT systému. Ak by však chcela niečo v systéme meniť, nie je jasné, či by nemusela žiadať o súhlas TollNet a platiť dodatočné peniaze za každú úpravu.

„Dôležitým momentom je odborné posúdenie ponuky predbežného víťaza. Navrhnuté IT riešenie sa môže skladať z rôznych komponentov, softvéru a produktov tretích strán. Ak budú do riešenia vnesené neštandardné, na trhu bežne nedostupné komponenty a produkty, tak štát sa môže nakoniec ocitnúť v situácii extrémnej závislosti od vybraných dodávateľov,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Kulich.

NDS na podrobnejšie otázky k súťaži neodpovedala s vysvetlením, že súťaž stále nie je ukončená.

Cesta k podpisu zmluvy sa totiž zrejme trochu predĺži, keďže jeden zo záujemcov sa odvolal.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtok v relácii Na rovinu portálu Aktuality.sk doterajšie informácie o potenciálnom víťazovi spochybnil. „Nie je to pravda. Neviem to potvrdiť, verejné obstarávanie prebieha.“

V médiách sa totiž objavilo poradie ponúk, podľa ktorých najnižšiu ponuku dal spomínaný CzechToll. Minister medializované informácie označil za neoficiálne a na verejnosť ich mal vyniesť podľa neho jeden z uchádzačov.

Avšak poradie uchádzačov vyplýva aj z oficiálneho dokumentu o vyhodnotení ponúk a poradí uchádzačov, ktorý zverejnila samotná NDS v závere mája.

Zistenia Útvaru hodnoty za peniaze Celkovo sa nový mýtny systém má realizovať cez tri súťaže, nie v jednej veľkej ako naposledy.

Nový mýtny systém výrazne zníži náklady pri výbere mýta.

Podiel nákladov na výnosoch má klesnúť zo súčasných 45,9 % (82,3 mil. eur ročne) na cca 11,4 % (29 mil. eur ročne)

Stále ale máme mať drahšie mýto ako Česká republika.

ČR má 10-ročnú zmluvu na výber aj kontrolu mýta za 412 mil. eur. Slovenská NDS obstaráva len výber mýta (bez kontroly) za 312 mil. eur.

V ČR, kde je mýto lacnejšie, je dodávateľom rovnako CzechToll. Spolu so SkyTollom susedom dodávajú mýto od roku 2020.

Tesne pred ukončením slovenskej mýtnej súťaže skupina PPF oznámila, že SkyToll bude oficiálne patriť do jej holdingu. Otázne je, ako blízko mali k sebe predtým.

Keď kontrolu nad firmou SkyToll získal český miliardár (a rodák z Liberca ako Kellner) Petr Syrovátko, pôžičkou mu pomohla najmä banka zo skupiny PPF. Vo vedení SkyTollu aj v orgánoch materskej slovenskej spoločnosti už dlhšie figuruje zároveň viacero manažérov spájaných s biznisom PPF.