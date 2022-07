Šéf oravských OFZ: Prepúšťanie bolo nevyhnutné, strata by sa kopila

Hutnícka spoločnosť OFZ na Orave pred niekoľkými dňami ohlásila hromadné prepúšťanie, o prácu príde 150 zamestnancov. Vypla všetky elektrické oblúkové pece na výrobu ferozliatin a zostávajúcich približne dvesto zamestnancov čerpá nútenú dovolenku.

Oravským hutníkom ubližujú extrémne vysoké ceny elektriny a lacnejšia konkurencia z tretích krajín.

„Každý deň produkcie navyše pri súčasných podmienkach pre nás znamená neúnosné zvyšovanie straty,“ vysvetľuje dôvody prepúšťania v rozhovore pre INDEX výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok.

Čo sa v rozhovore dočítate: Hrozí fabrike na Orave definitívne zatvorenie?

Prečo firma OFZ neuzatvorila dlhodobý kontrakt na dodávku elektriny, čím by nebola vystavená výkyvom na trhu?

Koľko peňazí dostávajú z Envirofondu ako kompenzácie za vysoké ceny elektriny?

Prečo je ázijská produkcia ferozliatin desaťnásobne lacnejšia než tá slovenská?

Kedy ste si povedali, že prepustenie 150 zamestnancov je nevyhnutné?

Rozhodnutie dozrievalo od začiatku energetickej krízy. Už minulý rok v októbri sme zažívali momenty, keď sme museli znížiť produkciu odstavením pecí. Dôvodom boli skokovo zvýšené ceny elektriny, ale zamestnancov sme si ponechali. Kríza sa odvtedy vystupňovala až do bodu, v ktorom nebol možný kompromis.

Len na predstavu, pri kremíkových ferozliatinách je spotreba pri výrobe na úrovni osem megawatthodín (MWh) na tonu. Dnes stojí na slovenskej burze jedna MWh okolo 400 eur. To znamená, že výrobné náklady jednej tony len na energie sú 3200 eur.

Najväčší import ferozliatin do krajín Európskej únie smeruje z Ázie. Ten istý produkt napríklad Malajzijčania vyrábajú pri cenách elektrickej energie okolo 40 eur na MWh, čo je desaťnásobne lacnejšie než my.

Tona ferozliatiny sa predáva v Európskej únii aktuálne na úrovni 2000 až 2400 eur. Je to cena, ktorá nám nepokrýva ani náklady na elektrinu, nieto ešte platy, réžiu a ostatný materiál. Malajská firma, naopak, na tone ferozliatiny ma pri týchto cenách približne ešte 2000 eur na pokrytie ostatných nákladov a zisk.

Branislav Klocok Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Začínal vo firme ako finančný a obchodný riaditeľ, neskôr odišiel do Švajčiarska, kde pracoval pre ťažobnú spoločnosť Vale.

Výkonným riaditeľom fabriky OFZ sa stal v roku 2012 po návrate zo zahraničia.

Je to priepastný rozdiel. Ak by sme vyrábali ďalej, prehlbovali by sme stratu, ktorá by zhltla v priebehu niekoľkých týždňov zisky z minulých rokov. Jediným možným riešením na zastabilizovanie bolo dočasne obmedziť výrobu, kým sa podmienky na trhu nenormalizujú.

Čím sa však líši súčasná situácia od obmedzení výroby vlani?

Zásadne. Vlani sa nám podarilo zvýšenie nákladov v značnej miere pretaviť do vyšších cien výrobkov. Boli na to vytvorené podmienky, pretože pretrvávali veľké logistické problémy z Ázie do Európy, čo obmedzilo import ferozliatin z Indie, Číny a Malajzie.

Tento problém dnes už nie je aktuálny a pozorujeme obrovský prílev produktov od ázijských firiem.

Čo spravilo s cenou ferozliatiny uvoľnenie logistického hrdla z Ázie?

Ešte v máji sa tona ferozliatiny predávala na úrovni 4000 až 4200 eur. V priebehu mesiaca cena spadla o polovicu. Prepad v cene bol prudký, pretože všetky dodávky z prvého kvartálu dorazili z Ázie do EÚ v relatívne krátkom čase naraz.

Koľko ušetríte tým, že ste prepustili takmer polovicu zamestnancov?

Tu nejde o to, koľko prepúšťaním ušetríme, pretože mzdové náklady na výrobe jednej tony ferozliatiny nie sú významné pre konkurencieschopnosť daného produktu.