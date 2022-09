Mali miliónové tržby, aj tak krachli. Po známych mäsiaroch zostali len dlhy

Laprema za posledné roky naakumulovala gigantickú stratu.

Značke Laprema nepomohlo ani to, že bola na trhu dve desaťročia. (Zdroj: FB Laprema)

Slovenské podnikateľské prostredie prináša mnoho príbehov, ktoré by sa dali sfilmovať. V mnohých sa spája talent, pracovitosť a dávka šťastia. Až do istého bodu to platilo aj o trnavskom mäsiarstve Laprema.

Film o ňom by sa však skončil neveselo. Napriek mnohým pozitívnym ukazovateľom totiž rodinná firma Františka Lančariča skončila v konkurze. A to nie raz, ale dvakrát.

Zanechala za sebou zaujímavý príbeh a hlavne obrovské dlhy. A to sa ešte v roku 2018 mohla pochváliť ročnými tržbami na úrovni desať miliónov eur.

Príbeh firmy Laprema opisujeme v ďalšej časti seriálu Posledná kapitola.

Postupne do celého Slovenska

Pri zrode značky Laprema stál Štefan Lančarič starší. Základom jeho podnikateľského príbehu je, že rozvíjal to, čo dokonale poznal. Vyštudoval mäsiarstvo a v tomto fachu pôsobil desiatky rokov, na vlastnú dráhu sa vydal v roku 2001.

Zlomový bod prišiel v rok 2004, keď sa Lančaričovci rozhodli v Siladiciach neďaleko Trnavy postaviť novú modernú prevádzku na rozrábku a distribúciu čerstvého mäsa.