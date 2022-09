Korupcia v mestách a obciach: kontrola zlyháva, politikom sa do reformy nechce

Čo by mohlo pomôcť

ZMOS navrhuje, aby kontrolór musel zložiť skúšky spôsobilosti, ktorými by preukázal, že ovláda potrebné pravidlá. A mohol by byť súčinný priamo s Úradom verejného obstarávania.

Samosprávam by mohol pomôcť aj centralizovaný úrad na správu verejného majetku. Jednak by ju vedel organizovať efektívnejšie, jednak by mohol lepšie prepojiť potrebu nejakej budovy v lokalite, napríklad na sociálne služby, s miestnou ponukou. Myšlienka centralizovanej inštitúcie na správu nehnuteľností sa sporadicky objavuje aj v súvislosti so štátnymi budovami.

NKÚ už v minulosti vyzval príslušné výbory Národnej rady SR aj ministerstvá financií a vnútra, aby prijali systémové zmeny u samospráv.