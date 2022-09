Energoministri Slovensku nepomohli, Heger hrozí znárodnením elektriny

Výrobcovia dostanú za megawatthodinu elektriny maximálne 180 eur.

Ministri energetiky krajín Európskej únie, ktorí dnes rokovali v Bruseli o zmiernení dosahov energetickej krízy, sa zhodli na troch opatreniach.

Zastropovanie cien zemného plynu, ktoré by Slovensku podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana výrazne pomohlo, medzi nimi nebolo. „Tie opatrenia kladú nástroje na riešenie krízy na národné štáty,“ povedal.

Premiér Eduard Heger sa vyhráža znárodnením už predanej elektriny do zahraničia. Je to krajné riešenie, ktoré by mohlo vyvolať medzinárodné arbitráže.

Limit pre cenu elektriny

Ministri sa dohodli na zastropovaní predajnej ceny elektriny, vyrobenej v jadrových, uhoľných a obnoviteľných zdrojoch, na úrovni 180 eur za megawatthodinu (MWh).