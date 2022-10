Šéf PPA mal k Slavii Capital z kauzy Dobytkár bližšie ako priznával

Nulová tolerancia korupcie podľa Kissa: zamestnal funkcionára Slavie Capital, pre ktorého sám pracoval.

Nové vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sľúbilo očistu od korupčných praktík. Šéf Jozef Kiss má však k transparentnosti ďaleko. Ukazujú to najnovšie zistenia Nadácie Zastavme korupciu o bývalom vysokom manažérovi PPA, ktorý predtým kontroloval firmy Slavie Capital.

Ten medzičasom z agentúry odišiel, krátko na to sa prevalilo jeho prepojenie na finančnú skupinu. Kiss sa vtedy tváril, že ho nepoznal a po informáciách o prepojení nariadil zvýšený dohľad nad jeho krokmi. V skutočnosti však boli obaja pred príchodom do PPA kolegovia.

Finančná skupina Slavia Capital sa nepriamo spája s kauzou Dobytkár, ktorá je momentálne na súde. Z dotácií, ktoré rozdeľuje PPA poľnohospodárom, mali totiž profitovať ľudia okolo Martina Kvietika, ktorý riadil Slaviu. Polícia vyšetrovala tiež súčasného šéfa predstavenstva Petra Gabalca.

Pre podozrenia z korupcie je systém rozdeľovania agrodotácií na Slovensku pod drobnohľadom Európskej komisie. Slovenskej agentúre (PPA), ktorá ich má na starosti, dokonca Brusel hrozil odobratím akreditácie. Slovenským poľnohospodárom by sa tak skomplikoval prístup k európskym peniazom.

Nič nezistili, polícii nič neoznámili

Aj preto nový šéf PPA Jozef Kiss označil za svoju prioritu “nulovú toleranciu korupcie.”

V lete však niektoré médiá zverejnili, že v PPA zamestnal na významnom poste vysokého manažéra Slavie Capital Juraja Kadnára. Šéf PPA tvrdil, že o Kandárovom prepojení na finančnú skupinu sa dozvedel až dva mesiace po jeho prijatí.

Agentúra v odpovedi na infožiadosť Nadácie uviedla, že “dňa 20. 1. 2022 bolo zistené, že dotknutý zamestnanec v minulosti pôsobil v štruktúrach finančnej skupiny, ktorá je spájaná s prebiehajúcim konaním v korupčnej kauze Dobytkár”. Na základe toho Kiss ako riaditeľ agentúry “inštruoval príslušných zamestnancov, aby dôrazne dohliadali na plnenie služobných úloh dotknutého zamestnanca”.

“Dohliadanie” zjavne neviedlo k žiadnym poznatkom, ktoré by agentúra odstúpila polícii, čo aj sama potvrdila.

Lukratívny post vymenil za prácu v PPA

Kadnár bol roky v riadiacich štruktúrach Slavie Capital, naposledy však pôsobil v súkromnej firme, ktorá nepatrí do portfólia finančnej skupiny. Bol v predstavenstve Fokus Očná Optika. Od decembra 2021 začal pracovať pre PPA. Z vysokého postu v súkromnej firme prešiel do štátnej poľnoagentúry tak, že si mal poslať žiadosť do dočasnej štátnej služby a bol prijatý na voľné miesto.

Počas polročného pôsobenia v PPA ho potom niekoľkokrát povýšili. Naposledy v máji tohto roku, týždeň na to mal podľa PPA v agentúre skončiť dohodou. O pár týždňov sa prevalila informácia o jeho práci v agentúre.

Poznali sa?

Nadácia Zastavme korupciu mala informácie, že šéf PPA a Juraj Kadnár sa poznali už dávnejšie. Mali byť kolegovia v predošlej práci a o voľné miesto v agentúre sa Kadnár nemal uchádzať náhodou. Na otázky o svojom predošlom zamestnaní však Jozef Kiss opakovane odmietol reagovať.

Podobne sa odpovediam vyhol aj minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, ktorý Kissa do funkcie menoval.

Pri výberovom konaní pritom majú uviesť uchádzači kompletné informácie o svojom predošlom pôsobení aj kvôli prevereniu možného konfliktu záujmov.

Kiss si v oficiálnom životopise ako posledné pracovisko uvádza súkromnú banku a štátnu poštu. Podľa obchodného registra ale z funkcie v banke odišiel pred dvomi rokmi, zo Slovenskej pošty odišiel ešte skôr.

Pošta potvrdila, že pracovný pomer s Kissom ukončili uprostred roka 2020. Kissa pritom minister Vlčan za šéfa PPA vymenoval vlani od júla. Kde teda Kiss pracoval dva roky?

Priznal, že bol vo Fokuse ako Kadnár

Šéf štátnej agentúry na to opakovane nechcel Nadácii odpovedať.

Čo má Jozef Kiss Z oznámenia možno vyčítať, že vlani vymenovaný šéf PPA vlani z dvoch verejných funkcií mal vyše 93-tisíc eur a z iných príjmov cez 16-tisíc. Okrem PPA pôsobí Kiss aj v Poštovej poisťovni. Okrem toho nadobudol nové auto luxusnej značky, keďže jeho rok výroby je 2021. A v závere minulého roka mu pribudol aj nový hypotekárny úver.

Uviedol to až v oznámení verejného činiteľa, ktorým politici a verejní funkcionári priznávajú svoje každoročné príjmy a majetok.

V kolónke “Vykonávam nasledovné zamestnanie” uviedol akciovku Fokus Očná optika. Ide teda o rovnakú firmu, v akej bol pred príchodom do PPA aj Juraj Kadnár.

Zároveň je pri firme uvedené, že funkcionár je „dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce“. Čo by mohlo znamenať aj to, že po skončení pôsobenia v PPA sa môže Kiss do Fokus Očná optika vrátiť.

Infožiadosť odignorovali Kiss aj Vlčan

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozef Kiss (vpravo) a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. (zdroj: TASR/Dano Veselský)

Nadácia sa so žiadosťou o poskytnutie informácií o všetkých pracovných alebo iných vzťahoch Kissa pred jeho menovaním do funkcie na PPA ako aj o jeho životopis obrátila aj na ministerstvo. To jej infožiadosti tiež opakovane nevyhovelo.

Naposledy v odôvodnení z kancelárie ministra okrem iného spomínajú Uznesenie Ústavného súdu z roku 2003. Ten na margo práva na prijímanie informácií uvádza, že „nie je právo žiadateľa dostávať informácie podľa svojich predstáv a očakávaní, a preto právo žiadateľa o informácie aj keď je právom komfortným, nie je právom absolútnym a neobmedzeným“.

Nadácia v tejto veci už podala rozklad proti rozhodnutiu ministerstva.

Slavia Capital: hľadanie prepojení je účelové

Po medializovaní Kadnárovho pôsobenia v PPA sa voči svojmu prepájaniu na agentúru ohradila aj skupina Slavia Capital.

Zároveň skupina odmietla šírenie účelových, preukázateľných klamstiev a klebiet spájajúcich svojho bývalého zamestnanca Juraja Kadnára s PPA.

„Slavia Capital nikdy pána Kadnára do PPA nenominovala, nemala vedomosť o jeho následnej profesionálnej kariére a jeho zamestnanie v PPA ani nenasledovalo bezprostredne po jeho pracovnoprávnom pomere v Slavia Capital,“ cituje stanovisko skupiny agentúra SITA.

Nadácia sa opakovane pokúšala spojiť aj s Kadnárom, avšak neúspešné. Fokus Očná optika odpísala, že u nich už nepracuje.

Martin Kvietik na Špecializovanom trestnom súde ku kauze Dobytkár. (zdroj: SME)

Nulová tolerancia korupcie v PPA podľa kontrolného úradu nefunguje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v októbri vydal podrobnú správu k agentúre za posledné dva roky. Skonštatoval v nej, že väčšina rizík identifikovaných dávnejšími kontrolami sa potvrdila aj tou poslednou. Pričom k doterajším rizikám pribudli aj nové. Najmä pri spracovávaní žiadostí o nenávratné finančné podpory. “Slovensku kvôli nejednoznačným a nedôsledne upraveným pracovným postupom v dokumentácii PPA hrozí krátenie poskytnutých finančných prostriedkov. Ohrozené je aj čerpanie európskych fondov, keďže agentúre sa nedarí zjednodušiť postupy a skrátiť procesy pri vyhlasovaní výziev i odbornom hodnotení žiadostí,” varuje v správe úrad.

Juraj Kadnár v štruktúrach Slavie Capital Juraj Kadnár dlhé roky pôsobil s Kvietikom v riadiacich orgánoch firiem z portfólia finančnej skupiny Slavia Capital. Do februára 2020 pôsobil aj vo firme Albrecht, bol predsedom jej dozornej rady, odišiel z nej po štyroch rokoch. Albrecht ovláda rovnomenný hotel a reštauráciu nad bratislavským hradom. Práve v ňom sa mal stíhaný Kvietik stretávať s vysokopostavenými politikmi. Nadácia sa snažila už v lete získať reakciu aj samotného Kadnára, a to v jeho predošlých zamestnaniach. S otázkami, čo motivovalo človeka po dlhoročnom pôsobení vo vrcholovom manažmente komerčných firiem na prechod do štátnej pôdohospodárskej agentúry, kde sa o voľnom mieste na PPA dozvedel a prečo sa týždeň po nástupe do jednej z najvyšších pozícií v agentúre rozhodol z nej odísť. Ani Slavia Capital, ani PPA na žiadosť nereagovali, jeho kontakt sa Nadácii nepodarilo vtedy zohnať ani z iných verejne prístupných zdrojov.