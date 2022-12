Minister Vlčan ignoruje zákon. Tají, ako blízko mal jeho človek ku Kvietikovi

Medzery v personálnej politike štátnej poľnoagentúry našiel aj kontrolný úrad.

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan nerešpektuje zákon. Opakovane uhýba infožiadosti Nadácie ohľadom jeho podriadeného – šéfa štátnej Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozefa Kissa. Nadácia Zastavme korupciu nedávno informovala, že Kiss nielenže zamestnal v PPA na vysokom poste človeka blízkeho Martinovi Kvietikovi z finančnej skupiny Slavia Capital, ale sám pre neho predtým pracoval. Toto zamestnanie ale v oficiálnom životopise neuvádza.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kvietik je obvinený v kauze Dobytkár, ktorá opisuje manipulovanie agrodotácií z PPA. Kauzu aktuálne prejednáva Špecializovaný trestný súd. Je otázne, či by jemu blízki ľudia neboli v konflikte záujmov, ak by manažovali PPA.

Nadácia sa ministra Vlčana od septembra pýta, aké všetky informácie o predošlom pôsobení mu Kiss poskytol pred výberovým konaním a nástupom do PPA. Minister zverejnenie informácií opakovane odmieta. Čím nerešpektuje zákon.

Ak ich ministerstvo neposkytlo, lebo ich nemá, zanedbalo zákonné povinnosti o preverení možného konfliktu záujmov pri výbere verejného funkcionára. Ak ich má, no tají, porušuje infozákon.

Na personálnu politiku v samotnej PPA nedávno upozornil aj napríklad Najvyšší kontrolný úrad. Všimol si pričastú reorganizáciu agentúry aj obmenu kľúčových manažérov.

Naveľa poslali aktuálny životopis

Z oficiálneho životopisu Kissa ako verejného funkcionára vyplýva, že naposledy pracoval do polovice roka 2020 pre štátnu Slovenskú poštu. No do PPA nastúpil až od leta nasledujúceho roka 2021. Nie je teda známe, kde pracoval tesne pred nástupom do PPA.

Životopis riaditeľa PPA Jozefa Kissa (zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva)

Keď sa Nadácia na Kissove pozadie prvýkrát spýtala koncom septembra, ministerstvo najskôr infožiadosti nevyhovelo. Argumentovalo, že nemôže poskytnúť informácie, ktoré v momente podania infožiadosti nemá.

„Priamo z webstránky ministerstva je zrejmé, že uchádzač o funkciu generálneho riaditeľa PPA musel predkladať pred nominovaním množstvo podkladov. Napríklad aj overený diplom, koncepciu rozvoja PPA, čestné vyhlásenia a podobne. To znamená, že minimálne v tomto ohľade je rozhodnutie ministerstva v rozpore so zákonom, pretože všetky žiadané informácie nesprístupnili a ani neodôvodnili prečo,“ hodnotí Barbora Brunovská, pro bono právnička kancelárie Allen & Overy Bratislava.

Nadácia preto spolu s kanceláriou podala rozklad, ktorému už ministerstvo vyhovelo, aj keď 22 dní po uplynutí zákonnej lehoty.

Priamo minister v rozhodnutí kritizuje vlastný rezort, že „rezignoval na svoje povinnosti“.

Následne ministerstvo aj odpovedalo na infožiadosť. Ale prekvapujúco neposlali viac ako len životopis Kissa, aj to taký, v ktorom už je uvedená jeho pôsobenie ako riaditeľa PPA. Nejde teda o dokument poskytnutý Kissom ešte pred výberovým konaním, ako znela infožiadosť, čím ministerstvo opäť nerešpektovalo zákon.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nulová korupcia? V čele PPA stál človek z hotela, kam Kvietikovi nosili darčeky Čítajte

Je pritom dôležité vedieť, či informáciu o prepojení na biznis partnera Kvietika malo ministerstvo už v čase menovania Kissa na čelo PPA.

„Vo všeobecnosti, verejný funkcionár je v konflikte záujmov, ak má súkromný záujem, ktorý sa týka jeho osobnej rodinnej, finančnej, politickej, sociálnej alebo inej sféry života, a ktorý je alebo by mohol byť v rozpore s jeho verejným záujmom, ktorý vyplýva z jeho funkcie,“ dopĺňa Brunovská

Pracoval pre Výbohovho syna

Až ako verejný funkcionár sa tento rok Kiss oficiálne priznal, že pracoval pre firmu, ktorú podľa protischránkového registra ovláda syn podnikateľa Miroslava Výboha. Čo je ale dôležitejšou informáciou, v rovnakom čase v orgánoch firmy pôsobil Juraj Kadnár. Ten predtým dlhé roky figuroval spolu s Martinom Kvietikom z kauzy Dobytkár na čele firiem finančnej skupiny Slavia Capital.

Kadnár nastúpil do PPA koncom minulého roka, v priebehu pár mesiacov bol opakovane povýšený až na jeden z najvýznamnejších postov v agentúre.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Cez čiaru: Sporný prenájom a tučné odmeny. Ako Mikulec opäť kryje svojho riaditeľa nemocnice Čítajte

Stalo sa tak napriek tomu, že od leta minulého roka deklaruje PPA, že zapracovala viaceré opatrenia z Akčného plánu, ktorý si vyžiadala Európska komisia. Napríklad zásady a postup pri predchádzaní konfliktu záujmov či identifikácii citlivých pozícií v PPA.