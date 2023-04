V nemocnici sa cítil ako na fronte, dnes vedie herné štúdio: Je to forma terapie

Firma PowerPlay Studio produkuje športové hry, ktoré fungujú na princípe freemium.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ivan Krechňák v minulosti pracoval ako lekár na internom oddelení v nemocnici v bratislavskom Ružinove. Aby počas nočných služieb nezaspal, hrával online hry. Keď v nich našiel nedostatky alebo logické chyby, upozornil na to ich tvorcov. Neskôr tento koníček posunul na vyššiu úroveň a spravoval webové fóra, na ktorých sa stretávali komunity hráčov.

V roku 2007 zavesil medicínu na klinec a rozbehol vlastné herné štúdio. Jeho PowerPlay je v súčasnosti dvojkou v tomto sektore na Slovensku (jednotkou je Pixel Federation), zamestnáva osemdesiat ľudí a počas pandémie v roku 2021 dosiahol zisk 1,3 milióna eur.

Ale aj herné štúdio pociťuje dosahy vysokej inflácie. "Naši hráči sú dospelí ľudia s hypotékami a rodinami. Pri 15-percentnej inflácii a v období zdražovania hypoték dvakrát obracajú každé euro," vysvetľuje v rozhovore pre INDEX Ivan KRECHŇÁK.

video //www.sme.sk/vp/48208/

V sérii rozhovorov Moderná krajina - návod, ako zlepšiť Slovensko prinášame názory slovenských podnikateľov, ekonómov a osobností. Projekt pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou FinStat.

Čo sa v rozhovore dočítate? Prečo Ivan Krechňák odišiel z lekárskej profesie a začal sa venovať vývoju hier?

Koľko stojí výroba jednej počítačovej hry?

Prečo ľudia kupujú počítačové hry aj vtedy, keď sú ponúkané zadarmo?

Prečo hry plnia dôležitú psychologickú funkciu v živote mnohých ľudí?

Nechýba vám medicína?

Chýba mi skôr to, že by som niektoré veci mohol zlepšovať vnútri zdravotníctva, keby som v ňom naďalej pracoval. Prostredie a práca lekára mi však nechýba. Keď som bol naposledy v nemocnici, kde som kedysi pracoval, mal som pocit, že sa tam takmer nič nezmenilo. Je to trocha smutné.

Prečo ste z nemocnici odišli? Čo vám tam prekážalo?

Systém práce. Ráno som šiel do práce na siedmu a bežnú agendu som robil s kolegami do 15.30. Keď som mal nočnú službu, kolegovia odišli domov a ostal som sám až do ďalšieho rána. Na starosti som mal aj centrálny príjem, kam ma niekedy zavolali na konzultácie.

Ráno prišli kolegovia, odpracoval som ďalšiu dennú službu a z práce som odchádzal až o 15.30. Cítil som sa ako na bojovom fronte, na ktorom pracujem s ťažko chorými ľuďmi a pod stresom. Má to vplyv na psychické zdravie i rodinné vzťahy. Mal som zdanlivo dobrú výplatu, ale čo z toho, keď som nebol nikdy doma.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Marianke pod lesom vyrábajú kamery. Predávajú ich Googlu i lososovej farme Čítajte

Nad trhovým potenciálom sme nerozmýšľali

K počítačovým hrám ste sa dostali tak, že ste ich hrali počas nočných služieb?

Mali sme vtedy nezmyselné nariadenie, že ak máme nočnú službu plne platenú, nemôžeme spať. Priznám sa, že dodnes mám problémy so spánkom, čo je daň za túto prácu.

Kolega mi poradil, že mu pomáhajú počítačové hry na internete, že namiesto spania sa jednoducho zahrá. Namotal som sa na jednu strategickú hru - futbalový manažér. Sledoval som štatistiky, produktivitu hráčov, výsledky zápasov.

Všimol som si, že výsledky zápasov boli miestami zle vyrátané, a tak som tvorcov hry začal upozorňovať na možné chyby (išlo o hru českej produkcie - pozn. red.). Po čase som sa stal ich externým konzultantom.

Ako ste prešli od hobby k biznisu?