Nový šéf Profesie: Odchod Ivany Molnárovej je uzatvorená kapitola

Pracovný portál Profesia má za sebou z hľadiska finančných výsledkov jeden z najlepších rokov vo svojej histórii. Zároveň prešiel transformáciou, v rámci ktorej sa zlúčil so sesterskou firmou LMC z Česka. Obe patria do fínskej skupiny Alma Career.

Dlhoročná riaditeľka Profesie Ivana Molnárová po 22 rokoch vo firme skončila. V rozhovore pre INDEX povedala, že výpoveď brala ako zradu a šok.

Vedenie Profesie po jej odchode od januára tohto roka prevzal súčasný šéf LMC Milan Jasný. "S Ivanou sme sa zhodli, že jej ďalšie pôsobenie na pozícii v novej štruktúre nedáva zmysel," hovorí s tým, že detaily komentovať nechce.

Transformácia bola podľa neho nevyhnutná, aby firmy Almy v jednotlivých krajinách lepšie spolupracovali v oblasti poskytovaných služieb. Model, keď mali samostatný vývoj i manažment, bol podľa neho neudržateľný.

„Je to niečo podobné, ako keby jednotlivé značky veľkého automobilového koncernu vyvíjali vlastné motory. Je to neefektívne a zbytočné,“ tvrdí šéf Profesie Milan JASNÝ v rozhovore pre INDEX.

Profesia prechádza vnútornou transformáciou. V čom spočíva?

Firmy skupiny Alma Career v jednotlivých krajinách (Pobaltie, Balkán, Poľsko, Česko a Slovensko - pozn. red.) fungovali v minulosti samostatne, mali vlastný vývoj produktov i manažment.

Tento model bol však nákladovo neefektívny. Je to niečo podobné, ako keby značky v rámci veľkého automobilového koncernu vyvíjali vlastné motory. Od nového roka preto jednotlivé krajiny integrujeme, aby mohli lepšie spolupracovať.

Na začiatku transformácie sa vraj vravelo, že sa vytvorí jeden veľký portál pre všetky trhy, na ktorých Alma Career pôsobí.

Vytvorenie jedného veľkého portálu nebolo nikdy v pláne. Od začiatku bola stratégia postavená na tom, že si ponecháme lokálne značky. Na Slovensku Profesia.sk, v Česku Jobs.cz.

Chceme však využiť synergie, aby sme tie isté veci nerobili päťkrát, len vždy v inom štáte. Napríklad formát životopisu pre kandidátov či vyhľadávanie pracovných ponúk.

Kým predtým mala každá krajina obmedzené zdroje, teraz ich spájame do spoločných tímov. Vznikajú prirodzené synergie, čím sme schopní ušetriť a dodať lepšie produkty, ktoré bude využívať celá skupina.

Čo si máme predstaviť pod produktmi?

Máme tri vetvy. Prvou je nábor zamestnancov, ktorú predstavuje napríklad portál Profesia. Druhou je online vzdelávanie zamestnancov Seduo, ktoré beží v Česku, v Poľsku, na Slovensku a čiastočne vo Fínsku. Treťou vetvou je HR Tech, do ktorej patrí systém pre správu kandidátov, platové prieskumy Paylab a prieskumy spokojnosti zamestnancov.

Naším cieľom je služby, ktoré poskytujeme v Česku, rozšíriť aj na Slovensko. A aj naopak, čo bolo vyvíjané na Slovensku, to dostať do Česka. Na Slovensko z Česka prichádza Teamio, ktorý pomáha v správe náborového procesu, a Techloop, ktorý sa zameriava na nábor IT odborníkov.

Zamestnanci neodchádzajú

V rámci reorganizácie dostala výpoveď dlhoročná šéfka Profesie Ivana Molnárová. Povedala nám, že o tom do poslednej chvíle nevedela.